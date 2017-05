Das X5 Gewehr, das bisher nur in einigen Cutscenes zu bewundern war, ist nun für alle Spieler in Mass Effect: Andromeda erhältlich. Veröffentlicht wurde das X5 Ghost mit dem neuen Patch für das Weltraumabenteuer. BioWare merkte letzten Monat an, dass das Gewehr lediglich eine nie zu Ende entwickelte "Idee" war und deshalb zwar als Requisite ins Spiel kam, nicht aber als Ausrüstungsgegenstand. Lead Designer Ian Frazier ging jedoch näher auf das Thema ein und merkte folgendes an: "Viele Leute scheinen Interesse daran zu haben, also überprüfen wir die Möglichkeiten, daraus eine nutzbare Waffe innerhalb des Spiels zu machen."

Mit dem X5 Ghost können sich Spieler den Gefahren des Mass Effect-Universums stellen. Quelle: static.gamespot.com Und tatsächlich können Spieler das Kampfgerät mit dem neuen Patch nun selbst in den virtuellen Händen halten. Spieler erhalten das X5, indem sich Forschung in der Milchstraßen-Waffen-Kategorie betreiben. Schlechtere Nachrichten zum um die Sci-Fi-Serie machen dieser Tage aber ebenfalls die Runde: Wie Kotaku berichtet, besteht die Möglichkeit, dass die Reihe erstmal auf Eis gelegt ist.

Quelle: Gamespot