Am vergangenen 07. November 2016 - dem N7 Day für alle Fans der Mass Effect-Reihe - wurden bereits neue Informationen und ein Trailer zum kommenden Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Nun sind weitere Details ans Licht gekommen, die das Entwicklerteam von BioWare in der neuesten Dezember-Ausgabe des Spiele-Magazins Game Informer bekannt gegeben hat. Darin sprechen sie über neue Funktionen wie das Crafting, dem "New Game+"-Modus sowie über die Geschichte, die "etwas anders" werden soll.

Im Laufe des Abenteuers haben Spieler die Möglichkeit verschiedene Blaupausen zu finden, die sie anschließend in Waffen oder Rüstung umwandeln können. Zuletzt konnte man eine ähnliche Funktion im ersten Teil der Sci-Fi-Reihe finden - in Andromeda wird Crafting jedoch eine deutlich größere Auswahl und Tiefe bieten. Zudem wird BioWare den sogenannten "New Game+"-Modus im Vergleich zu Mass Effect 3 ein wenig überarbeiten. Demnach haben Spieler nun die Möglichkeit beim erneuten Start des Spiels das Geschlecht des Hauptcharakters zu wechseln.

Zudem sprach Lead Designer Ian Frazier über den kommenden Multiplayer und wie dieser Modus die Spieler dazu ermutigen soll, unterschiedliche Charakter auszuprobieren: "Es gibt verschiedene Arten von Charakteren im Multiplayer und immer wenn ein Match beendet wird, erhält der Spieler normale Erfahrungspunkte, aber auch sogenannte "Prestige Erfahrungspunkte". Diese gehen an jeden Charakter einer Klasse. Beispielsweise erhalten alle Tank-Charaktere die Prestige-Erfahrungspunkte zusammen." Trotz dieser Erklärung wird allerdings noch nicht genau klar, wie das kommende XP-System von Mass Effect: Andromeda funktionieren wird.

Zudem wurde Produzent Michael Gamble gefragt, ob es erneut verschiedene Enden der Geschichte geben wird. Hier möchte Gamble jedoch keine wirklichen Details verraten: "Wir möchten, dass das Ende und was wir damit machen, eine Überraschung bleibt. Es ist eine andere Art von Geschichte - demnach wird es auch etwas anderes als in der Trilogie. Wir können es nicht erwarten, was die Fans davon halten werden." Mass Effect: Andromeda wird im Frühjahr 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect. Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot