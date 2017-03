Entwickler BioWare hat heute eine Companion App für Mass Effect: Andromeda angekündigt. Unter dem Namen "Apex HQ" wird die Begleit-App am 20. März 2017 für iOS- und Android-Geräte in den jeweiligen Stores erscheinen. Mass Effect: Andromeda erscheint hierzulande drei Tage später für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Applikation wird euch viele nützliche Informationen rund um den Mulitplayer-Modus des Sci-Fi-Rollenspiels anbieten. So können unter anderem der Fortschritt und die bereits erlangten Erfolge angesehen werden.

Die Companion App "Apex HQ" im Überblick. Quelle: BioWare Zudem habt ihr die Möglichkeit eure Ausrüstung für kommende Gefechte auszuwählen. Ranglisten, mit denen ihr eure Leistung gegen die eurer Freunde oder der Welt vergleichen könnt, sind ebenfalls in der Apex HQ-App enthalten. In einem Online-Shop stehen zusätzliche, kosmetische Gegenstände zum Kauf bereit. Für die Nutzung der App muss lediglich der EA-Account mit Apex HQ verbunden werden. Mehr Details zur kommenden Companion App findet Ihr auf der entsprechenden Internetseite. Abonnenten von EA Access dürfen ab heute bereits eine zehnstündige Test-Version des Shooter-Rollenspiels ausprobieren. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot