Mass Effect: Andromeda - Charakterentwicklung im Video erklärt

Electronic Arts und Bioware haben heute den zweiten Teil der Gameplay-Videoserie zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. In den etwas mehr als vier Minuten Laufzeit geht es um das Thema Charakterentwicklung, also einen wesentlichen Bestandteil von (Action-)Rollenspielen. Wir erfahren unter anderem, wie Charaktere ausgerüstet, Fähigkeiten angepasst und die anderen Teammitglieder im Außeneinsatz befehligt werden. Im ersten Teil der Gameplay-Videoserie zu Mass Effect: Andromeda, zu finden unter dem Link, stand das Kampfsystem im Fokus.

Mit den Clips solltet ihr bestens auf den bevorstehenden Release von Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017 vorbereitet sein. Der vierte Teil der Bioware-Reihe erscheint zeitgleich für PC, PS4 und Xbox One. Mass Effect: Andromeda beginnt mit der Auswahl des Helden. Die Spieler müssen sich zwischen Sara und Scott Ryder entscheiden. Anders als in allen Vorgängern hat diese Wahl in Mass Effect: Andromeda Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, da es sich bei den Geschwistern um eigenständige Persönlichkeiten handelt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.