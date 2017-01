Mass Effect: Andromeda: Box-Version für PC kommt nur mit Download-Code

Die demnächst im Handel erhältliche Box-Version von Mass Effect: Andromeda für den PC wird keinen Datenträger enthalten und lediglich mit einem Download-Code ausgestattet sein. Dies bestätigte eine PR-Sprecherin von EA Deutschland auf Anfrage von PC Games: "Für Mass Effect: Andromeda [können wir] bestätigen, dass die PC-Version in Deutschland, Österreich und in der Schweiz als 'Code in a Box'-Version zur Verfügung stehen wird." Die Konsolen-Ableger für PlayStation 4 und Xbox One sind von dieser Änderung nicht betroffen. In der vergangenen Woche wurde der 23. März 2017 als Release-Termin für Mass Effect: Andromeda bekannt gegeben.

Zuletzt wurde die PC-Version von Titanfall 2 in den Vereinigten Staaten lediglich mit einem Download-Code ausgeliefert. In Deutschland hat sich Publisher Electronic Arts allerdings noch für die physischen Datenträger in der Verpackung entschieden. Auch Battlefield 1 wurde in den USA nur mit Download-Code veröffentlicht. Das Sci-Fi-Rollenspiel von Entwickler BioWare wird keinen Season-Pass erhalten, wie General Manager Aaryn Flynn über Twitter bekannt gegeben hat. Ob sich Fans trotzdem auf weitere Story-Erweiterungen freuen dürfen, wollte Flynn allerdings noch nicht verraten. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.