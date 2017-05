Mass Effect: Andromeda ​für kurze Zeit als Blitzangebot im PlayStation Store

Sony senkt den Preis von Mass Effect: Andromeda für PlayStation 4. Für eine begrenzte Dauer spart ihr beim Kauf der Standardversion 30 Prozent gegenüber dem Originalpreis. Die Vollversion lässt sich für 48,99 Euro aus dem PlayStation Store herunterladen. Ebenfalls im Preis reduziert: die Deluxe Edition von Mass Effect: Andromeda. Wer sich für diese Edition entscheidet, spart sogar 35 Prozent und zahlt aktuell 51,99 Euro. Die Deluxe Edition von Mass Effect: Andromeda enthält neben der Vollversion auch zahlreiche DLCs, darunter die Weltraumforscher-Rüstung, das Multiplayer-Boost-Pack, die Plünderer-Panzerung und das Pathfinder-Elitewaffen-Set. Zusätzlich bekommen Käufer den digitalen Soundtrack dazu.

Interessierte sollten mit dem Kauf nicht lange zögern, denn die Aktion läuft nur bis zum 15. Mai - das Blitzangebot endet also bereits nach dem Wochenende. Zu den Angeboten gelangt ihr über diesen Link. Alternativ wechselt ihr auf der PS4 in den PlayStation Store und sucht nach Mass Effect: Andromeda. Viele weitere News, Videos und Hintergründe zu Mass Effect: Andromeda findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem Test zu Mass Effect: Andromeda. Das von Bioware entwickelte Sci-Fi-Rollenspiel ist seit dem 23. März 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich. Seit wenigen Tagen steht Patch 1.06 für Mass Effect: Andromeda zum Download bereit, der die Zwischensequenzen zu Beginn des Spiels verbessert, für eine bessere Performance sorgt und eine Reihe von Bugs aus der Spielwelt schafft.