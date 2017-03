Mass Effect: Andromeda - Bioware erklärt Verbindung von Single- und Multiplayer

Mass Effect: Andromeda wird bekanntlich wieder über einen Multiplayer-Modus verfügen. Anders als in Teil 3 wird dieser allerdings rein optionaler Natur sein. Dort war das Absolvieren einiger Multiplayer-Matches nämlich notwendig, sofern man eine bestimmte Endsequenz zu Gesicht bekommen wollte. Verständlicherweise stieß diese Entscheidung Biowares nicht ausschließlich auf positive Resonanz unter den Serienfans. Deshalb wird es Vergleichbares in Mass Effect: Andromeda nicht mehr geben. Dennoch werden Single- und Multiplayer-Modus gewisse kleinere Berührungspunkte besitzen.

Wie diese aussehen, erklärte Ian Frazier, Lead Designer für Mass Effect: Andromeda, während einer Präsentation auf der PAX East in Boston. Die Verzahnung zwischen beiden Modi findet über Außeneinsätze des Strike Teams statt. Diese kann der Spieler zwar auch von der KI übernehmen lassen. Insbesondere bei den härteren Apex Missions ist das laut Frazier aber nicht unbedingt empfehlenswert. Beim Start eines solches Einsatzes wird übergangslos in den Multiplayer gewechselt. Auf der Map angekommen, findet der Spieler die zum aktuellen Spielfortschritt passenden Gegebenheiten vor. Als Belohnung für das erfolgreiche Absolvieren winken zudem Mission Funds, die unter anderem in Crafting-Ressourcen und Waffen investiert werden dürfen, die dann wiederum (auch) im Singleplayer verwendet werden können.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Fokus liegt trotz des vorhandenen Multiplayer-Modus' natürlich unverändert auf der Kampagne. An deren Beginn müssen sich die Spieler zunächst zwischen den Geschwistern Sara und Scott Ryder entscheiden. Anders als in den Teilen 1 bis 3 hat die Wahl des Protagonisten in Mass Effect: Andromeda Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, da es sich bei den Geschwistern um eigenständige Persönlichkeiten handelt. Zahlreiche weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.

