Mass Effect: Andromeda: Best Buy leakt Produktinfos kurz vor N7-Day

Zum heutigen N7-Day wollen die Entwickler von Bioware endlich das Schweigen rund um Mass Effect: Andromeda brechen. Kurz vor der Veröffentlichung der offiziellen Informationen hat der Online-Händler Best Buy bereits einige Informationen auf seiner Produktseite online gestellt. Dabei sind auch Box-Cover der drei Spielversionen abgebildet, die auf eine Deluxe-Edition des Rollenspiels hinweisen. Allerdings gibt es keine Informationen über die möglichen Zusatzinhalte einer solchen Fassung.

Dafür gibt aber die Beschreibung des Spiels einen kleinen Einblick, was Spieler mit Mass Effect: Andromeda erwarten wird. "[In Andromeda] führen die Spieler unseren Kampf um eine neue Heimat in feindlichem Territorium als der Pfadfinder, ein Anführer militärisch trainierte Entdecker. Dies ist die Geschichte im nächsten Kapitel der Menschheit und die Entscheidungen des Spielers während des Spiels werden über unser Überleben bestimmen", heißt es in dem Produkttext.

Die Zusammenfassung führt weiterhin an, dass der Spieler reichhaltige Alien-Welten auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit erkundet. Es werden neue, interessante Charaktere versprochen, denen der Spieler in einer epischen Saga voller Mystik und galaktischem Konflikt begegnet. Als Neuerungen werden in dem Text zerstörbare Umgebungen, erhöhte Vertikalität durch den Booster sowie neue Waffen und Biotiken versprochen.

Das Spiel solle außerdem flexiblere Skill- und Waffenfortschrittsbäume bieten. Außerdem wird in der Beschreibung der Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler erwähnt. Diese Produkttexte von Händlern und Verpackungen kratzen natürlich meist nur an der Oberfläche dessen, was tatsächlich im Spiel enthalten ist und gehen selten ins Detail. Mehr Infos zu Mass Effect: Andromeda sollen heute im Laufe des Abends direkt von den Entwicklern bei Bioware kommen. Wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: Best Buy