Mass Effect: Andromeda - Astronautentraining für Pietsmiet bei der ESA

Bereits beim Release von Mass Effect 3 haben die Entwickler von Bioware ihre Verbundenheit zur Weltraumforschung deutlich gemacht, indem sie eine Version des Spiels mit einem Wetterballon an den Rand der Atmosphäre befördert haben. Auch für die bevorstehende Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda hat sich das Team eine besondere Aktion ausgedacht. Sechs Internetstars, darunter Sebastian "Sep" Lenßen vom deutschen Let's-Player-Team Pietsmiet, werden zur Vorbereitung ihrer Mission nach Andromeda durch ein authentisches Astronautentraining bei der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) geschickt.

"Die Andromeda-Initiative hat sechs neue menschliche Rekruten für die Arche Hyperion registriert. Bevor sie zu ihrer Mission aufbrechen, eine neue Galaxie zu erkunden, müssen sie einige Trainingseinheiten im Europäischen Astronautenzentrum in Köln, der Basis aller europäischen Astronauten, absolvieren. Mutig stürzen sie sich in ein außergewöhnliches Abenteuer und erfahren am eigenen Leib, was es bedeutet, schwerelos zu sein. Genau wie die Andromeda-Initiative inspiriert auch die Europäische Weltraumorganisation die menschliche Zivilisation nach den Sternen zu greifen und in die benachbarten Galaxien der Milchstraße vorzustoßen", heißt es in der Pressemitteilung von Bioware.

Neben Pietsmiet werden außerdem Squeezie aus Frankreich, TheGrefG aus Spanien, SciFun aus Polen sowie Jane (Outside Xbox) und Steffan (BBC) aus Großbritannien an der Aktion teilnehmen. Drei Tage lang werden die Kandidaten aufgeteilt in zwei Teams die verschiedenen Stationen des Ausbildungszentrums der europäischen Astronauten durchlaufen. Vorgestellt wird die Aktion auch im nachfolgenden Video. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.