Mass Effect: Andromeda - Analyse des Gameplay-Trailers

Mit einem fünfminütigen Trailer während der Game Awards 2016 haben die Entwickler von Bioware erstmals Gameplay aus Mass Effect: Andromeda in der Öffentlichkeit präsentiert. Das Video ist voll gepackt mit ersten Eindrücken verschiedener Elemente des Action-Rollenspiels. Producer Michael Gamble spricht auf Twitter sogar von "Tonnen" an Informationen, die sich im Trailer finden lassen. "Nehmt es auseinander. Das ganze Ding. Da ist tonnenweise drin. Kräfte, Waffen, Schauplätze. Neue Freunde ... und Feinde", schreibt Gamble kurz nach der Veröffentlichung des Videos.

Seinem Rat wollen auch wir folgen und uns einmal genauer anschauen, was uns der Trailer über den nächsten Teil der SciFi-Saga alles verrät. Simon Fistrich und Matthias Dammes haben sich dazu in der Ton-Kabine eingefunden, um das Video Stück für Stück zu analysieren. Welche Fähigkeiten sind zu erkennen und was sagt uns das Kampfgameplay? Wie reisen wir durch die Galaxis und wie werden Dialoge geführt? Diesen und anderen Fragen gehen wir in unserer Videoanalyse am Ende dieser Meldung nach. Weitere Eindrücke von unserem Studiobesuch bei Bioware in Montreal lest ihr auch in der aktuellen PC Games. Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Trailer in der Video-Analyse

Original-Trailer