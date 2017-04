Mass Effect: Andromeda: Änderungen für Transgender-Charaktere angekündigt

Am heutigen Donnerstag veröffentlicht Entwickler BioWare ein erstes großes Update für Mass Effect: Andromeda, das viele Bereiche des Sci-Fi-Rollenspiels verändern wird. Unter anderem stehen Änderungen an den umstrittenen Gesichtsanimationen an. Eine ausführliche Liste mit den Patch Notes wurde bereits in dieser Woche vorgestellt. Nun hat sich BioWare einem weiteren Thema gewidmet und Überarbeitungen der Transgender-Charaktere im Spiel angekündigt.

Im Speziellen geht es dabei um die Konversation von Ryder mit dem NPC Hainly Abrams. In einem öffentlichen Statement über Twitter hat sich das Entwicklerteam zum Fall geäußert: "Hainly Abrams wurde nicht in einer rücksichtsvollen Art eingebaut. Wir entschuldigen uns bei allen, die mit ihr interagiert haben oder durch das Gespräch persönlich verletzt worden sind.", heißt es in der Stellungnahme.



BioWare gab bekannt, dass sie bereits mit der Transgender-Community intern und auch extern zusammenarbeiten, um den Charakter Hainly Abrams realistischer zu gestalten. Demnach wird Hainly nur noch über ihre Sexualität reden, wenn Ryder eine vertrauliche Beziehung aufgebaut hat. Bisher hat der NPC sofort verraten, dass sie ein Transgender sei. Die angesprochenen Veränderungen werden in einem der kommenden Updates in das Spiel eingebaut. Ein spezieller Zeitrahmen wurde jedoch nicht genannt. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameInformer