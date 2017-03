Mass Effect: Andromeda - 17 Minuten Gameplay ohne Spoiler

Nun ist es nicht mehr lange hin, dann dürfen sich Rollenspiel- und Science-Fiction-Freunde wieder in die quasi endlosen Weiten des digitalen Weltraums stürzen - in Mass Effect: Andromeda. Nach ersten Trailern, Gameplayvideos, Interviews und Charakterentwicklungsvideos gibt es nun ein weiteres, umfangreiches Gameplay-Video der Redaktion von IGN zu sehen, das uns tiefer in die Materie einführt. Ganze 17 Minuten lang werden wir hier Zeuge der Loyalitätsmission des Besatzungsmitglieds Peebee, die sich auf einen Planeten begibt. Allzu viele Story-Elemente werden dabei nicht deutlich - das Material wurde so geschnitten, dass Spoiler vermieden werden. Dafür gibt es aber eine Menge Planetenerkundung und natürlich Schusswechsel zu sehen.

Mass Effect: Andromeda erscheint voraussichtlich am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für kommende Neuigkeiten sowie allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr behaltet ihr am besten auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Dort findet ihr unter anderem Informationen des Entwicklers zum Dialogsystem, den offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version und eine Vorschau auf Vorbestellerinhalte.

Via PC Gamer