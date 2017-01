Mass Effect: Andromeda: ​1080p auf PS4, 900p auf Xbox One - 30 Fps auf beiden Konsolen

Biowares General Manager Aaryn Flynn nennt Details zur Auflösung von Mass Effect: Andromeda. Im NeoGaf-Forum erklärt er, dass das neue Rollenspiel auf PlayStation 4 in einer 1080p- und auf Xbox One in einer 900p-Auflösung läuft. Damit erreicht Mass Effect ähnliche Werte wie zuvor erschienene Spiele, die die Frostbite-Engine als Grafikmotor verwenden. Zur Framerate äußert sich Flynn ebenfalls. Die Bildrate sei auf beiden Konsolen gleich: Sowohl auf PS4 als auch Xbox One würden 30 Bilder pro Sekunde erreicht. In den Zwischensequenzen liege der Wert teilweise sogar über den 30 Fps.

Allerdings sei erwähnt, dass sich bis zum Release noch das eine oder andere Detail ändern kann. PC-Spieler erleben Mass Effect: Andromeda unterdessen ohne Fps-Limitierung. Der Framerate-Wert ergibt sich also aus der Leistung der verbauten Hardware. Auf der PS4 Pro rendert Mass Effect: Andromeda die Grafik per Checkerboard-Verfahren auf eine 4K-Auflösung. Wer die PS4 Pro an einem Full-HD-TV angeschlossen hat, kann Mass Effect: Andromeda in 1080p und mit zusätzlichen Details erleben. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One. Eine Version für die ebenfalls im März erscheinende Nintendo Switch ist bislang nicht geplant, wie Bioware jüngst erklärte. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.

Quelle: NeoGaf