Mit Iron Fist startet Netflix am 17. März eine neue Serie aus dem Marvel-Universum und veröffentlichte zu dieser nun einen offiziellen, deutschen Trailer.

Die Serie dreht sich um Danny Rand, der eigentlich nach einem Flugzeugabsturz für tot erklärt wird. Doch plötzlich taucht er unter mysteriösen Umständen wieder in New York auf. Zum Leidwesen mächtiger Männer fordert er sein Familienerbe zurück und muss daraufhin um sein Leben kämpfen. Doch während seiner Abwesenheit erlernte er Martial-Arts-Künste und wird in New York zum Superhelden Iron Fist.

Im Trailer ist zu sehen, wie Danny Rand unter seinen Feinden ordentlich aufräumt. Die Serie, die doch starke Ähnlichkeiten mit Arrow aufweist, startet am 17. März auf Netflix.

Quelle: Netflix/Youtube