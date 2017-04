Marvel´s Cloak and Dagger: Erster Trailer zeigt mehr Teenie-Serie als Superhelden

In vielerlei Hinsicht haben Tandy und Ty nichts gemeinsam: Sie sind in völlig unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen, Tandy tanzt Ballett, während Ty Ärger am Hals hat, sie ist hellhäutig, er dunkelhäutig. Und das Wichtigste: Tandy hat die Fähigkeit, Lichtdolche zu erschaffen. Ty bewirkt das genaue Gegenteil: Er kontrolliert die Dunkelheit. Trotzdem spüren die beiden sofort eine starke Verbindung zu einander.

Ab Herbst 2018 läuft "Marvel's Cloak and Dagger" auf dem US-Familiensender Freeform. Dann erwarten uns zehn Folgen mit je etwa einer Stunde Länge.