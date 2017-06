Am 19. September 2017 erscheint mit Marvel vs. Capcom: Infinite der nächste Ableger des Beat'em Up-Crossovers für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Publisher Capcom hat im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony nicht nur einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, sondern auch eine Story-Demo angekündigt. Diese Test-Version steht ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One in den entsprechenden Stores zur Verfügung. Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb der Meldung ansehen.

Darüber hinaus hat Capcom weitere neue Kämpfer bekannt gegeben, die in der Geschichte gegen Ultron Sigma antreten werden. Dabei handelt es sich um Thanos, Gamora, Nova und Doctor Strange aus dem Marvel-Universum sowie Dante, Zero, Spencer und Arthur aus verschiedenen Capcom-Titeln. Zuvor wurden bereits 14 Charaktere für das Beat'em Up bestätigt. Weitere Meldungen und Videos zu Marvel vs. Capcom: Infinite findet Ihr auf unserer Themenseite.