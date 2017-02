Was hat Superheld Thor während der Ereignisse des Films The First Avenger: Civil War getrieben? Diese häufig von Fans gestellte Frage veranlasste Marvel Entertainment dazu, eine sogenannte "Mockumentary" zu drehen.

Dabei handelt es sich um eine Dokumentation, welche sich und alle Ereignisse alles andere als ernst nimmt. Im zweiten Teil sind Thor und sein Mitbewohner Darryl zu sehen, welcher dem Krieger aus Asgard erklärt, dass er mit dem ganzen Zeug aus Thors Besitz die Miete nicht bezahlen kann und der Held sich doch am besten einen Job suchen sollte. Immerhin hätte er auch einen.

Thor macht sich dann über Darryl lustig und erklärt ihm, dass Wissen nicht Macht sei. Muskeln wären Macht. Außerdem sei das Gehirn ein Muskel und weil Thor so viele Muskeln am ganzen Körper hat, sei er damit auch von Gehirn bedeckt. Am Ende einigen sich beide, einen Diener einzustellen.

Das sehr lustige Video ist zwar auf Englisch, aber trotzdem sehr sehenswert.

Quelle: Gamespot