Marvel: Interview verrät Details zu kommenden Spielen & VR-Plänen

In Zukunft möchte Marvel auch verstärkt auf den Spiele-Sektor setzen und mehrere Titel zu den eigenen Marken veröffentlichen. Mit Marvel vs. Capcom: Infinite (Capcom), dem PS4-exklusiven Spider-Man (Insomniac Games) und dem angekündigten Avengers Projekt (Square Enix) sind bereits drei Umsetzungen auf dem Weg. In einem Interview mit GameSpot hat Jan Ong (Senior Vice President of Games and Innovation bei Marvel) nun bekannt gegeben, dass danach noch lange nicht Schluss ist.

So sollen sich noch einige unangekündigte Spiele in Entwicklung befinden. Die Titel decken dabei alle aktuellen Plattformen ab: Heimkonsolen, Mobile-Geräte und erstmals auch Virtual Reality. Marvel-Fans dürfen sich demnach auf einige VR-Erfahrungen im Superhelden-Universum freuen. Ende des vergangenen Jahres haben die Verantwortlichen bei Marvel über das Thema gesprochen und haben dabei einige Ideen gesammelt. Qualitativ möchte das Studio das gleiche Niveau anbieten, was sie derzeit schon bei Spider-Man und dem Avengers Projekt präsentieren.

Auf die Frage, wann die Spieler mit den Ankündigungen rechnen können, sagte Jan Ong: "Bald. Es befinden sich Dinge in Arbeit, wir sind allerdings noch nicht bereit diese anzukündigen." Zudem wurde verraten, dass die Games-Sparte unabhängig von den anderen Bereichen bei Marvel ist. Demnach haben die Entwicklerstudios mehr Spielraum ihre Geschichten zu erzählen. Auch neue Charaktere sollen in den kommenden Umsetzungen zu finden sein. Weitere Meldungen und Videos zum Marvel-Universum findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot