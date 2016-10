The Punisher: Darsteller der kommenden Netflix-Serie bekannt

Marvel kündigt fünf neue Schauspieler für die Netflix-Serie The Punisher an. Neben dem Daredevil-Star Jon Bernthal werden Daniel Webber, bekannt aus dem Drama Sleeping Beauty, und Jason R. Moore aus Duell der Magier in der Serie erscheinen. Weiterhin werden Paul Schulze aus dem Thriller Panic Room, Jamie Ray Newman aus der Netflix-Serie Bates Hotel und Michael Nathanson aus dem Blockbuster Wolf of Wall Street Rollen in The Punisher übernehmen. "Marvel ist sehr stolz auf den Cast von The Punisher", erklärt Executive Producer Jeph Loeb auf der offiziellen Website von Marvel. Er hat unter anderem als Produzent für die Serien Smallville und Heroes gearbeitet. Außerdem hat Marvel verraten, welche Charaktere von den Schauspielern verkörpert werden:

Demnach wird Jon Bernthal als Frank Castle aka The Punisher auftreten, der sich nach dem brutalen Mord an seiner Familie auf die Jagd nach Verbrechern begibt. An seiner Seite steht Curtis Hoyle (Jason R. Moore), engster Vertrauter von Castle. Daniel Webber spielt Lewis Walcott, einen jungen Veteranen, dem die Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft schwer fällt. CIA-Agent Rawlins, gespielt von Paul Schulze, soll bei einer Mission in Afghanistan auf Castle treffen. Jamie Ray Newman wird die Frau von Micro (Ebon Moss-Bachrach) - dem persönlichen Hacker von The Punisher - spielen. Michael Nathanson wird als Homeland-Agent auftreten. Mehr zum Plot könnt ihr in unserem Artikel zum ersten Trailer von The Punisher nachlesen.

Marvel hat zuvor bestätigt, dass sich auch Deborah Ann Woll dem Cast von The Punisher anschließen wird. Bekannt geworden durch die Verkörperung von Karen Page in Daredevil, wird sie ihre Rolle in The Punisher wiederaufleben lassen. Die ersten Episoden der Serie werden von Show-Runner und Drehbuchautor Steve Lightfoot verfasst, der sich bereits einen Namen als Autor und Producer mehrere Folgen der NBC-Show Hannibal gemacht hat. Mit einem Klick auf den Link könnt ihr euch den gesamten Artikel zum neuen Cast für The Punisher durchlesen. Informiert euch über kommende Serien und Filme auf unserer Themenseite zu Netflix. Freut ihr euch auf The Punisher? Nutzt die Kommentarfunktion unter dem Artikel und lasst die Community und uns an euren Gedanken teilhaben!

Von Marina Hänsel

