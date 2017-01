Marlow Briggs and the Mask of Death

Macht euch dies Lust, Marlow Briggs and the Mask of Death zu spielen, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Denn das Spiel ist aktuell für nur 99 Cent über Steam zu haben. Wollt ihr euch noch etwas mehr darüber informieren, dann lest unseren Test .

Das Spiel stellt einen Mix aus Darksiders, Castlevania: Lords of Shadow, Tomb Raider, Dante's Inferno und DmC: Devil May Cry dar und versetzt euch in die Rolle des eigentlich toten Feuerwehrmanns Marlow Briggs, der durch eine Schamanenmaske zu einem Heiligen Krieger wird und den Weltenzerstörer Heng Long besiegen muss.

Manchmal gibt es Spiele, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und welche einen wirklich positiv überzeugen können. Dazu gehört das Action-Adventure Marlow Briggs and the Mask of Death .

11.01.2017 um 17:13 Uhr Das Actionspiel Marlow Briggs and the Mask of Death gibt es aktuell über Steam für nur 99 Cent! Der Castlevania-Klon, in dem ihr euch durch Gegnerhorden schnetzelt und Hindernisse überwinden müsst, schnitt in unserem Test sogar ziemlich gut ab. Und bei dem kleinen Preis macht man doch sowieso nichts falsch.

