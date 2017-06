Die Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 begann direkt mit einer dicken Überraschung: In Zusammenarbeit mit Nintendo arbeitet Ubisoft in Europa an einer neuen Crossover-IP - Mario & Rabbids: Kingdom Battle. Wie es der Name bereits vermuten lässt, treffen hier Mario, Peach und Co. auf die bekloppten Ubisoft-Rabbids. Die werden nämlich durch mysteriöse Umstände ins Mushroom-Kingdom transportiert und schlagen sich zum Teil auf die Seite des Bösen. Mario als der Held, der er ist, stellt sich den fiesen Möhren-Fans natürlich in den Weg und kann dabei sogar auf die Hilfe einiger nicht verdorbener Rabbids bauen. In den gezeigten Szenen durchstreift das Team beispielsweise die Uralten Gärten, die grüne Heimat der Gumbas.

Spielerisch gibt sich der Titel als eine Mischung aus Action-Adventures wie Skylanders und XCOM. Im Exploration-Modus bereist ihr mit eurem Team eine knuddelige 3D-Welt, sammelt Gegenstände, führt Dialoge und löst ein paar simple Rätsel und Geschicklichkeitseinlagen. Sobald ihr auf ein paar Gegner trefft, schaltet das Spiel in den rundenbasierten Kampfmodus um. Hier gebt ihr euren Squadmitgliedern Bewegungs- oder Angriffsbefehle. Dabei nutzt ihr Deckungen ebenso wie Team-Aktionen - so könnt ihr Kameraden etwa per Kick weiter bewegen, als eigentlich möglich - oder offensive wie defensive Skills. Allzu sicher solltet ihr euch dabei aber nicht fühlen, denn die gezeigten Areale waren a) recht überschaubar, sodass ihr leicht flankiert werden könnt, und b) zerbröseln die Deckungen unter Feindbeschuss auch recht zeitnah. Neue Skills erlernt ihr natürlich ebenfalls mit fortschreitendem Level. Mario-typisch könnt ihr in den Gefechtszonen verteilte Röhren übrigens als Abkürzung nutzen.

Erscheinen soll der niedliche Crossover-Titel bereits am 29. August 2017, exklusiv für Nintendos Switch. Mehr zu Mario und Co. lest ihr auf unserer Nintendo-Themenseite.