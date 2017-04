Mario Kart 8 Deluxe: ​So lange hält der Nintendo-Switch-Akku

Noch keine zwei Monate lang ist die neue Konsole Nintendo Switch jetzt auf dem Markt, und entsprechend klein fällt das Spieleangebot noch aus. Da ist es mit jedem neuen Spiel interessant zu sehen, wie lange denn der Akku der Hybrid-Konsole im Handheld-Modus so mitmacht. So beträgt die maximale Spielzeit im Fall des grafisch aufwendigeren The Legend of Zelda: Breath of the Wild etwa drei Stunden - mit leichten Abweichungen, abhängig von Faktoren wie der Bildschirmhelligkeit und WiFi- und Bluetooth-Funktionen. Und wie die Seite Gamerant nun berichtet, ist von dem kommenden Funracer Mario Kart 8 Deluxe ganz Ähnliches zu erwarten.

Etwas über drei Stunden haben virtuelle Rennfahrer im Handheld-Modus der Nintendo Switch offenbar Zeit, um sich Adrenalinkicks auf den Pisten der bunten Nintendo-Welten zu holen. Auch hier kommen allerdings wieder die bereits genannten Faktoren zum Tragen. Bietet Nintendo mit seiner neuen Konsole etwa die Möglichkeit, auch unterwegs hitzige Mehrspielerrennen zu absolvieren, verringern drahtlose Verbindungen via WiFi oder Bluetooth natürlich die Akkulaufzeit. Die maximale Laufzeit dürften solche Spieler aus der Konsole herauskitzeln, die in einer dunkleren Umgebung, also bei reduzierter Bildschirmhelligkeit, und mit angesteckten Joy-Cons im Flugmodus spielen. Das ist bei einem Multiplayer-orientierten Titel wie Mario Kart 8 aber natürlich ein reichlich unpraktisches Szenario.

Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten und mehr rund um Mario Kart 8 Deluxe haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Die Neuauflage des Wii-U-Originals erscheint voraussichtlich am 28. April 2017.

Quelle: Gamerant