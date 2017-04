Der Frühling hält für Nintendo-Fans einiges bereit: Im März 2017 erschien die Nintendo Switch. Die kleine Konsole sollte unter anderem Spieler erreichen, die oft unterwegs sind. Wer eine lange Zugfahrt vor sich hat - oder eine gefühlte Ewigkeit zwischen den Vorlesungen in der Uni - der überlegt sich vielleicht, ein paar Spiele für seine Nintendo Switch zu downloaden. Allerdings sollten sich Interessierte vor dem Kauf über den freien Speicherplatz ihrer Konsole Gedanken machen. Denn jetzt verriet ein Thumbnail auf Amazon Deutschland, dass Mario Kart 8 Deluxe 6,75 GB für sich beanspruchen wird. Damit liegt der am 28. April erscheinende Fun-Racer zwar immer noch deutlich hinter The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das mit 13,4 GB doppelt so viel Platz benötigt. Jedoch könnten Updates und anderer DLC ein wenig Planungsgeschick erfordern.

Wie Nintendo im Januar 2017 gegenüber einem US-amerikanischen Magazin mitteilte, soll die kleine Konsole mit Micro-SDXC-Standard-Karten kompatibel sein. Diese wiesen eine Speicherverfügbarkeit von bis zu zwei TB auf. Allerdings kann man die Speichermedien derzeit noch nirgends erwerben. Die kleinen Rennfahrerlegenden beanspruchen insgesamt 21% der in der Switch integrierten Memory-Card. Diese Zahl mag nun erst einmal verblüffen. Doch sollte man nicht vergessen, dass Mario Kart 8 Deluxe ein Ruf als bester und vielseitigster Teil vorauseilt: Es verfügt über alle Inhalte des für die Wii U erschienenen Vorgängers Mario Kart 8 - außerdem könnt ihr unter anderem einige neue Charaktere über die Strecken jagen.