In Mario Kart 8 Deluxe (oder auch in der Wii U-Fassung) für Nintendo Switch alle Goldteile für die Fahrzeuge freispielen: Neben dem Goldkart schaltet ihr im Fun-Facer auch einen goldenen Gleiter sowie goldene Reifen frei. In diesem Tipp samt Guide-Video am Ende dieser Meldung verraten wir euch, wie ihr an alle Goldteile im Rennspiel Rennspiel für Switch und Wii U gelangt. Um beispielsweise die Golf-Reifen zu erhalten, besiegt ihr im Zeitfahr-Modus sämtliche Entwickler-Geister aller Rennstrecken. Den Modus startet ihr, indem ihr unter Einzelspieler einfach das Zeitfahren anwählt.

Analog zu Mario Kart Wii erspielt ihr euch auch ein goldenes Lenkrad für euer Profil. Hierfür müsst ihr in mehr als 50 Prozent aus 100 Stages das Wii-Lenkrad verwenden. Der Gold-Gleiter ist wohl am schwierigsten freiszuschalten, da es jede Menge Zeit erfordert. Ihr erspielt euch 10.000 Münzen, um den Gleiter zu erhalten. Das Gold-Kart in Mario Kart 8 bekommt ihr, sofern ihr in der 150ccm und im Spiegel-Cup auf jeder Strecke eine 1-Sterne-Wertung freispielt. Dafür gewinnt ihr zwei Rennen bei zwei zweiten Plätzen ODER ihr gewinnt drei Rennen und werdet ein Mal Dritter.

