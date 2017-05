Mario Kart 8 Deluxe: ​Verkaufsrekord in den USA aufgestellt

Seit der vergangenen Woche ist Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch erhältlich, und hat bereits Rekordverkaufzahlen zu verbuchen. Nicht nur ist Mario Kart 8 Deluxe bereits jetzt das im laufenden Jahr erfolgreichste Spiel auf Amazon, in den USA hat sich der Titel laut Nintendo sogar zum schnellstverkauften Ableger seiner immerhin 25 Jahre alten Reihe gemausert. Mit 459.000 verkauften Exemplaren am Veröffentlichungstag vermochte das Spiel offenbar selbst die 433.900 Einheiten eines Mario Kart Wii aus dem Jahr 2008 zu übertreffen. Wie Nintendo offiziell bekannt gegeben hat, sollen 45 Prozent - also beinahe die Hälfte - aller Switch-Besitzer auch zur Neuauflage von Mario Kart 8 gegriffen haben.

Verwunderlich ist das nicht: Nach inzwischen knapp zwei Monaten auf dem Markt fehlt es der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch noch an einem umfangreichen Angebot großer Spiele. Nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Konsolenstart und nun eben Mario Kart 8 Deluxe dürfen sich Nintendo-Jünger auf die Veröffentlichung von Arms und Splatoon 2 im Juni und Juli 2017 freuen, für Super Mario Odyssey müssen sie sich voraussichtlich sogar noch bis Weihnachten dieses Jahres gedulden. Für Informationen zu Mario Kart 8 Deluxe, das unter anderem etwa mit einem stark verbesserten Kampfmodus daher kommt, besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.

Quelle: Gamespot