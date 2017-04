Mario Kart 8 Deluxe - Let's Play: Wir haben den Nintendo-Switch-Racer gespielt

25.04.2017 um 17:06 Uhr Am 28. April wird Nintendo das bunte Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe für die Switch veröffentlichen. Wir haben uns in die Rennen gestürzt und zeigen euch in einem Let's-Play-Video wie gut uns das Spiel gefallen hat. Außerdem demonstrieren wir euch noch den überarbeiteten Schlachten-Modus.