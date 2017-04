Mario Kart 8 Deluxe: Bestverkauftes Spiel auf Amazon 2017

Mario Kart 8 Deluxe ist der erste große Switch-Titel seit dem Launch der Konsole, gemeinsam mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In der Tradition aller Mario Karts zuvor avanciert es auch sofort zum Megaseller. Ein erstes Anzeichen darauf kommt nun von Amazon. Mario Kart 8 Deluxe ist bereits jetzt das bestverkaufte Amazon-Spiel im laufenden Jahr. Fasst man den Begriff Videospiele weiter, rangieren noch Playstation-Guthabenkarten auf den Rängen darüber, doch hinter den 10- und 20-Dollar-Optionen für das PSN springt Mario Kart aufs Treppchen.

Turbostart

An sich wäre die Meldung nicht unbedingt verwunderlich, waren doch alle Mario Kart-Titel äußerst erfolgreich. Das Spiel ist jedoch gerade einmal einen Tag auf dem Markt und die installierte Switch-Hardwarebasis deutlich kleiner als die der Konkurrenz von Microsoft und Sony. Der Erfolg ist auch ein weiteres Indiz dafür, dass die Wii U vor allem aufgrund schlechten Marketings und fragwürdiger Hardware scheiterte. Immerhin ist Mario Kart 8 Deluxe lediglich ein aufpolierter Port der Wii U-Fassung. Nintendo dürfte das momentan recht egal sein. Der Erfolg scheint wieder mit den Japanern und mit dem Beat'em Up ARMS, sowie Splatoon 2 stehen die nächsten Hochkaräter für die kommenden Monate bereits in den Startlöchern.

Quelle: Polygon