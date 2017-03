Vom 24. bis 26. April lockt das Making Games Festival in die STATION, Berlin. Und wie der Name schon sagt - hier geht es nicht nur um die fertigen Spiele, sondern auch darum, wie sie gemacht werden. Dementsprechend werden sich auf dem Festival auch einige der Köpfe hinter beliebten Spielen tummeln - beispielsweise der Macher von Call of Duty, Glen A. Schofield, und der Design Director von Star Wars:Battlefront, Niklas Fegraeus, die den Fans der Spiele Autogramme geben werden.

Was hinter den Spielen steckt

Für all jene, die nagelneue Games und zugleich deren Entstehungsgeschichte kennenlernen wollen, ist das Programm auf Bühne 2 gedacht. Hier zeigen Entwickler von Indie-Games ihre neuesten Werke und geben interessante Einblicke in die Arbeit, die in diesen Spielen steckt. Wer damit liebäugelt, selbst in die Gaming-Branche einzusteigen, findet auf Bühne 2 Vorträge aus der Rubrik "Dein Weg in die Games-Branche". Hierbei werden Profis aus verschiedenen Studios den Besuchern erzählen, wie man beruflich in den Bereichen Game Developer und Game Design Fuß fassen kann. Abends steigen in dieser Area dann die Fanfeste, bei denen Zocker und Spielemacher ihre Games gemeinsam feiern können. Abgerundet wird der Themenbereich "Werde selbst zum Macher der Spiele" durch die Making Games Talents, einem Teil des Ausstellerbereichs, wo verschiedene Hochschulen und Institute darüber informieren, welche Studiengänge euch dem Ziel Spieleentwickler einen großen Schritt näher bringen.

Live-Let's Plays und Party

Wer sich lieber den fertigen Spielen widmet, der wird neben den diversen Zock-Stations im Rahmen des Bühnenprogramms auf Bühne 1 fündig. Hier könnt ihr mit den oder gegen die Macher verschiedener Spiele zocken. Außerdem stehen Live-Let's Plays und eSport-Showmatches auf der Agenda. Welche das jeweils sein werden, dürfen wir leider an dieser Stelle noch nicht verraten. Obendrauf wird es ein Konzert geben und die MGF-Abrissparty ist mit vielen Specials geplant.

Die ersten detaillierten Infos und Namen der Spiele und Showacts werdet ihr ab kommender Woche auf unseren Websites und Facebook-Seiten erfahren.

Gewinnspiel für Dauerkarten

Wer für sich und zwei Freunde Dauerkarten für das Event gewinnen will, der sollte sich unsere Gewinnspiele auf den Facebookseiten von buffed.de, PC GAMES MMORE, PC Games, PC Games Hardware und 4players anschauen!