Magic: The Gathering als MMORPG: Cryptic entwickelt Free2Play-Online-Rollenspiel

Das seit 1993 existierende Kartenspiel Magic: The Gathering wird demnächst um ein Online-Rollenspiel für PC und Konsole erweitert. Dies gaben das Entwicklerteam der Cryptic Studios (Star Trek Online, Neverwinter) und Publisher Perfect World Entertainment bekannt. Bei dem noch namenlosen Rollenspiel möchte das Studio die Qualität eines mit großem Budget produzierten "AAA"-Titels erreichen, wie Cryptic CEO Stephen D'Angelo in einem Statement mitteilte: "Alles, von der Grafik bis zum Gameplay, soll an ein wirklich einzigartiges AAA-Spiel herankommen. Wir freuen uns, den Magic-Fans eine Möglichkeit bieten zu können, um die Welt und die Charaktere der Magic-Spiele aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Macht euch bereit für eine brandneue Reise."

Laut den wenigen Informationen auf der offiziellen Internetseite handelt es sich beim Magic: The Gathering MMORPG um einen Free-2-Play-Titel. Das Entwicklerteam hat zudem verraten, dass es bereits in naher Zukunft weitere Details zum Spiel veröffentlichen wird - vielleicht ja im Rahmen der E3 2017?. Ein Release-Zeitraum wurde bislang noch nicht genannt. Weitere Meldungen zu Magic: The Gathering findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Cryptic Studios via Massivelyop