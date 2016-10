Mafia 3: Tipps & Tricks für Einsteiger - Geld verdienen, Bezirke zuweisen & Grundlagen

Willkommen zu unserem Mafia 3-Einsteiger-Guide. Hier beschäftigen wir uns mit grundlegenden Tipps und Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene. Dabei geht es um die Kämpfe, Schleichpassagen sowie Gebietseroberungen, andere Spielmechaniken und das Verdienen von Geld. Unsere Tipps und Tricks für Mafia 3 erleichtern den Einstieg in den ersten Spielstunden, helfen euch aber auch im weiteren Spielverlauf.

Mafia 3 erzählt die Geschichte von Lincoln Clay, einem Kriegsveteranen, der in seine Heimat New Bordeaux zurückkehrt. Doch dort herrscht die Mafia und macht kurzen Prozess mit seiner Familie. Ihr müsst nun in der Rolle von Clay Verbündete zu akquirieren und somit die Stadt Stück für Stück an euch zu reißen.

Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos sowie Bilder und Videos zu Mafia 3 auf unserer Themenseite. Habt ihr euch noch nicht entschieden, ob ihr beim neuen Gangsterepos zugreifen sollt? In unserem Mafia 3-Test-Ersteindruck zeigt Redakteur Christian Dörre, welche Vor- und Nachteile der neue Ableger der Reihe hat. In den Kommentaren freuen wir uns natürlich über eure Tipps und Tricks zum Spiel. Wollt ihr alle Collectibles in Mafia 3 ergattern? Dann haben wir für euch bald auch einen schicken Video-Guide zu den Sammelobjekten parat.

Allgemeine Tipps und Tricks zu Mafia 3

Hier findet ihr allerhand Tipps zum Spiel, die euch die ersten Spielstunde - aber auch in der Zeit darüber hinaus - unter die Arme greifen.

Schleichen

Schleichangriffe schalten Feinde sofort aus und sind extrem stark. Quelle: PC Games

Eure mächtigste Waffe im Spiel ist das Schleichen. Damit schaltet ihr schon vor der offenen Konfrontation viele Gegner aus.

Nutzt die Spezial-Sicht, um alle Gegner im Gebiet zu sehen. So seht ihr auch wichtige Objekte, wie Waffen- und Medizinschränke.

Sucht immer erst nach den Wachposten, da sie Verstärkung alarmieren können.

Versteckt euch hinter Kisten, Wänden und Fahrzeugen und lockt dann einzelne Gegner durch Pfeifen zu euch. Kommen sie euch nahe, schaltet ihr sie ungesehen aus.

Auch wenn ihr euch von der Seite anschleicht, entdecken euch Gegner erst spät. Nutzt dies zu eurem Vorteil.

Türen solltet ihr nie auftreten, wenn ihr leise vorgehen wollt.

Waffen mit Schalldämpfern schaltet ihr erst später frei, ballert deshalb besser nicht drauflos

Ihr könnt nach einem Kampf wieder in den "Gesucht"-Status zurück. Versteckt euch einfach und schaltet Gegner aus, die euch bereits gesehen haben.

Kämpfen

Die Kämpfe sind brachial. Nutzt am besten Gewehre auf Distanz und Pistolen im Nahkampf. Quelle: PC Games

Bricht ein offener Kampf aus, solltet ihr zu euren Feuerwaffen wechseln. Davon tragt ihr immer zwei: Eine Handfeuerwaffe (Pistole, Maschinenpistole, abgesägte Schrotflinte) und eine große Waffe (Gewehr, Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, Spezialwaffen wie Raketenwerfer)

Zu Beginn werdet ihr eure liebe Mühe mit dem Schießen haben. Und das selbst, wenn die Zielhilfe angeschaltet ist. Versucht nur kurze Feuerstöße abzugeben und Pausen zwischen den Einzelschüssen zu lassen. Das verringert den Rückstoß.

Macht euch mit den Rückstößen der einzelnen Waffen vertraut. Die Trench-Gun ballert beispielsweise in alle Richtungen, während kleinere MGs deutlich präziser sind.

Kauft am besten nie beim Waffenhändler ein. Es sei denn, ihr habt wirklich keine Munition mehr direkt vor dem Start einer Mission. Während der Einsätze schnappt ihr euch stattdessen die Munition von gefallenen Gegnern - oder auch ihre Waffen.

Vergesst nicht, dass ihr auch Wurfwaffen besitzt. Molotovs und Granaten helfen enorm gegen größere Gegnergruppen.

Denkt auch immer daran die Medizin- und Waffenschränke zu durchsuchen. Hier findet ihr neben Heilspritzen auch kugelsichere Westen.

Die Lebenspunkte füllen sich nur für den jeweils aktuell "angebrochenen" Lebensbalken wieder auf. Ist ein Balken komplett leer, hilft nur noch die Spritze.

Fahrzeuge

Die Fahrzeuge sind extrem schwerfällig. Daran müsst ihr euch erst einmal gewöhnen. Quelle: PC Games

Fahrzeuge haben in Mafia 3 ein deutliches Gewicht. Damit müsst ihr euch in den ersten Stunden erst einmal vertraut machen.

Ihr könnt mit einem Druck auf die Rammen-Taste und dem Lenken in eine Richtung andere Fahrzeuge rammen. Gebt ihr keine Richtung vor, rammt ihr nach vorne.

Versucht immer offene Fahrzeuge zu klauen. Da ihr hier nicht die Scheibe einschlagt, werden Zeugen nicht auf euch aufmerksam.

Gebiete erobern und Bezirke zuweisen

Am Anfang sind die Bezirke festgelegt. Später könnt ihr selbst entscheiden, wer welchen Teil der Stadt bekommt. Quelle: PC Games

Um Gebiete zu erobern, müsst ihr die Einnahmen der Mafia dort verringern. So weit, bis der Boss sich zeigt. Dann startet eine weitere Mission.

Bevor ihr die Boss-Mission antretet, solltet ihr alle anderen Gebietsmissionen abschließen. Dies gibt euch zusätzliche Kohle.

Bei einigen Gangstern könnt ihr entscheiden, ob ihr sie für eure Organisation anheuert (steigert den Wert eurer Unternehmungen) oder sie tötet (gibt direkt ein bisschen Geld). Wir empfehlen euch die Verbrecher immer am Leben zu lassen.

Danach wird der Bezirk einem eurer Unterbosse (Cassandra, Vito, Burke) zugewiesen. Das erhöht den Wert ihrer Unternehmen und schaltet neue Boni und Fertigkeiten frei.

Wichtige Upgrades zu Beginn

Verbündete wie Cassandra geben euch besondere Vorteile und Boni, die euch im Kampf gegen die Mafia helfen. Quelle: PC Games

Jeder der drei Hauptverbündeten bringt euch andere Vorteile und Upgrades ein. Zu Beginn solltet ihr aber nur einige wirklich schnell ausbauen. Wie viel Geld ihr dem Unternehmen zurechnen müsst, steht dabei im Menü.

Cassandra - Präzision- und Kapazitäts-Upgrade für Waffen sowie Telefonverbindungen kappen. Erst später solltet ihr Cassandra weiter voranschreiten, um die Waffen zusätzlich zu verbessern. Von den drei Verbündeten ist sie am zweitwichtigsten.

- Präzision- und Kapazitäts-Upgrade für Waffen sowie Telefonverbindungen kappen. Erst später solltet ihr Cassandra weiter voranschreiten, um die Waffen zusätzlich zu verbessern. Von den drei Verbündeten ist sie am zweitwichtigsten. Burke - Fahrzeuglieferung, unbemerkt Autos stehlen, Polizeidisponent (entfernt Suchbereiche der Polizei). Burke könnt ihr nebenher laufen lassen. Er bietet nur wenige Vorteile, die euch wirklich beim Fortschritt helfen.

- Fahrzeuglieferung, unbemerkt Autos stehlen, Polizeidisponent (entfernt Suchbereiche der Polizei). Burke könnt ihr nebenher laufen lassen. Er bietet nur wenige Vorteile, die euch wirklich beim Fortschritt helfen. Vito - Geldkurier (holt euer Geld von unterwegs), Gesundheits-Upgrade und erhöhte Anzahl von Spritzen. Vito ist extrem wertvoll als Verbündeter. Allein die Fertigkeit euer Geld unterwegs abzugeben ist Gold wert. Später wird der Kurier auch die Einnahmen eurer Verbündeten einheimsen. Zudem lebt ihr mit Vito einfach länger.

- Geldkurier (holt euer Geld von unterwegs), Gesundheits-Upgrade und erhöhte Anzahl von Spritzen. Vito ist extrem wertvoll als Verbündeter. Allein die Fertigkeit euer Geld unterwegs abzugeben ist Gold wert. Später wird der Kurier auch die Einnahmen eurer Verbündeten einheimsen. Zudem lebt ihr mit Vito einfach länger. Jeder Verbündete bietet euch einen Gefallen, wenn ihr eine Mission für ihn erledigt. Damit könnt ihr den entsprechenden Service ein Mal kostenlos nutzen. Danach müsst ihr wieder dafür bezahlen oder euch neue Gefallen besorgen.

Ihr solltet nach dem Abschluss der Hauptmission auch die Nebenmissionen für die Unterbosse absolvieren. Damit schaltet ihr zusätzliche Einnahmen und Boni frei.

Schnell Geld verdienen

Entscheidet euch immer dafür wichtige Gangster leben zu lassen. So wächst euer Unternehmen deutlich schneller. Quelle: PC Games

Erledigt die Neben- und Hauptmissionen, um ordentliche Finanzspritzen zu bekommen. Allein durch den Schaden an den Gangsterunternehmen bekommt ihr eine Menge Geld.

Sichert euer Geld regelmäßig im Tresor. Sterbt ihr, wird euch die Hälfte dessen abgenommen, was ihr gerade bei euch tragt.

Sobald Vitos Missionen verfügbar werden, solltet ihr diese erledigen. Dadurch schaltet ihr den Geldkurier frei, der euch auch unterwegs das Ablegen von Geld im Tresor ermöglicht.

Versucht wichtige Gangster immer zu rekrutieren. Das steigert auf Dauer die Einnahmen der Geschäfte und damit auch den Kickback, den ihr von euren Verbündeten erhaltet.

Versucht bei den Waffen zu sparen. Zwar ist der Händler immer erreichbar, jedoch kommt ihr auch zurecht, wenn ihr Munition und Waffen von gefallenen Gegnern nutzt.

Polizei meiden

Sobald ihr ein Verbrechen begeht, wird euch ein Zeuge verpfeifen wollen. Haltet ihn auf oder baut Burkes Upgrades aus, um dies zu vermeiden. Quelle: PC Games

Die Polizei von New Bordeaux ist nicht ganz so gefährlich, wie es zunächst den Anschein hat.

Solange ihr keine Polizeiwagen rammt oder einen Unfall baut beziehungsweise einen Passanten anfahrt, während die Obrigkeit zuschaut, lassen euch die Cops in Ruhe.

Knackt ihr ein Auto oder begeht ein anderes Verbrechen, werden Zeugen euch bei der Polizei verpfeifen. Schlagt sie nieder, bevor sie anrufen, um dies zu vermeiden.

Werdet ihr gesucht, müsst ihr schnell aus dem blaue markierten Gebiet entkommen. Solltet ihr wegen Autodiebstahl gesucht werden, ist dies nie ein Problem.

Von Gebiet zu Gebiet unterscheidet sich das Interesse der Polizei. In den ärmeren Gebieten sind sie deutlich langsamer und nicht so engagiert wie in den Nobelvierteln der Stadt.

Burke gibt euch später den Vorteil, den blauen Suchkreis der Polizei entfernen zu lassen und euch für eine bestimmte Zeit (abhängig von der Stufe der Fertigkeit) unsichtbar zu machen.

Sammelgegenstände aufdecken

Per QTE knackt ihr Tresore, Türen und Sicherungskästen. Quelle: PC Games

Um Sammelgegenstände und Sicherungen aufzudecken, braucht ihr Sicherungskästen.

Knackt diese einfach und platziert eine Abhöranlage darin. Diese Möglichkeit ist erst verfügbar, wenn euch Donovan im Rahmen einer entsprechenden Mission in das System einführt. Zudem benötigt ihr drei Sicherungen, die als grüne Punkte auf der Karte angezeigt werden.

Keine Sorge: Es gibt deutlich mehr der kleinen Geräte als ihr insgesamt benötigt.

Zum Knacken des Kasten setzt ihr das Brecheisen an und sucht nach einem möglichst kleinen, grünen Bereich. Dadurch wird der Bereich für das QTE im nächsten Schritt größer.

Ist alles erledigt, werden euch die Collectibles sowie Schränke und weitere Sicherungen auf der Karte angezeigt.