Mafia 3: Guide zu allen Endsequenzen

Mafia 3 ist nun schon ein paar Tage auf dem Markt und zahlreiche Spieler nähern sich dem Ende des großen Rachefeldzuges von Lincoln Clay. Das Spiel hat aber nicht nur eine Abschlusssequenz, sondern insgesamt drei davon zu bieten. Damit ihr am Ende Bescheid wisst, welche Sequnz ihr sehen wollt, haben wir diesen Guide zu Mafia 3 für euch bereitgestellt.

Natürlich wollen wir alle warnen, die Mafia 3 noch nicht bis zur letzten Mission gespielt haben: In diesem Guide warten Spoiler auf euch, die sich bei dieser Thematik nicht vermeiden lassen. Wer sich also nicht sicher ist, ob er einen Blick auf die folgenden Zeilen werfen sollte, sei an dieser Stelle noch einmal gewarnt.

Stattdessen könnt ihr noch einen Blick auf unsere anderen Guides zu Mafia 3 werfen. Zudem haben wir unseren Test im Laufe der letzten Tage enorm erweitert. Redakteur Christian Dörre zeigt euch, was Mafia 3 gut macht und an welchen Stellen es noch besser sein könnte. Zu guter Letzt findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel alle News, Videos und Fakten zu Mafia 3.

Allgemeine Fakten zu den Enden von Mafia 3

Ende gut, alles gut? Mit unserem Guide zu Mafia 3 seht ihr, welches Ende für euch am besten passt. Quelle: PC Games Wie bereits erwähnt, gibt es drei verschiedene Enden in Mafia 3. Jedoch habt ihr nach dem Tod von Sal Marcano nur zwei verschiedene Missionspunkte auf der Karte. Das liegt daran, dass ein Teil noch einmal in zwei Optionen unterteilt wird. Leider lassen sich nicht alle Enden ausprobieren. Nur im Fall einer Mission - siehe weiter unten - werdet ihr nach dem Abspann wieder an dem Punkt ins Spiel geworfen, bevor ihr die Wahl getroffen habt.

Es gibt kein wirklich "gutes" Ende in Mafia 3. Es kommt viel mehr darauf an, wie ihr zu den einzelnen Charakteren steht und auf wessen Meinung ihr am Ende wert legt. Zudem ändert sich damit das Schicksal der Stadt New Bordeaux. Wir versuchen das Ganze hier für euch ein wenig zu kategorisieren, damit ihr einen groben Eindruck bekommt.

