Mafia 3 entführt euch in die düstere und zerrottete Welt von New Bordeux. Wie immer gibt es hier auch reichlich Collectibles einzuheimsen. Damit ihr euch schnell zurechtfindet, haben wir euch diesen Guide zur Seite gestellt. Darin listen wir euch die Fundorte aller Collectibles in Mafia 3 auf und geben euch gleichzeitig Videos zu den Secrets an die Hand.

In Mafia 3 übernehmt ihr die Rolle des Kriegsveteranen Lincoln Clay, der aus dem Vietnamkrieg zurückkehrt. Doch die Freude dauert nicht lange an. Schon bald wird seine gesamte Familie von der hiesigen Mafia ausgelöscht. Ihr führt ihn nun in Mafia 3 auf den Rachefeldzug gegen die gesamte Stadt und den Untergrund von New Bordeaux.

Jedoch kann Mafia 3 nicht an allen Ecken und Enden überzeugen. Im Test zeigt euch Redakteur Christian Dörre, wo die Entwickler Potenzial verschenkt haben. Natürlich findet ihr auch wie gewohnt alles zu Mafia 3 auf unserer umfangreichen Themenseite. Habt ihr noch Tricks und Tipps parat? Dann schreibt sie in die Kommentare oder werft einen Blick auf unseren Einsteiger-Guide zu Mafia 3.

Alle Collectibles in Mafia 3

Knackt ihr einen Sicherungskasten braucht ihr drei Sicherungen, um das Gebiet komplett aufzudecken.Quelle: PC GamesDa die Stadt von New Bordeaux extrem groß ist, teilen wir das Ganze in die Bezirke auf. Auf den folgenden Seiten unseres Guides zu Mafia 3 verweisen wir euch auf die einzelnen Fundstellen. Dabei geben wir euch das entsprechende Gebiet des Stadtteils sowie eine ungefähre Richtung auf der Karte an. Im Video seht ihr dann, wo die entsprechenden Collectibles in Mafia 3 zu finden sind.

Ist der Sicherungskasten euer seht ihr alle Sicherungen, Medizin- und Waffenschränke sowie die Collectibles im zugehörigen Gebiet.Quelle: PC GamesUm die Collectibles am leichtesten zu sehen, müsst ihr Sicherungskästen aktivieren. Sind diese geknackt, seht ihr auf der Karte alle verfügbaren Objekte in einem Gebiet. Ihr bekommt alle Kästen eines Gebiets angezeigt, sobald ihr eine Mission dort erledigt habt. Folgt also der Story, um alle Bereiche von Mafia 3 aufzudecken. Für die Benutzung eines Sicherungskastens werden drei Sicherungen benötigt, die ihr in der Nähe von Schrottplätzen, Müllansammlungen oder in Werkstätten findet. Doch dank unserer Lösung könnt ihr auch auf das Sammeln verzichten und direkt zu den Collectibles von Mafia 3 gehen.

