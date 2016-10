Update:

Mafia 3 ist da und wir testen fleißig - sowohl am PC wie auf PS4. Nach unseren ersten Eindrücken zur Konsolenversion am Freitag konnten wir uns am Wochenende ausführlich mit der PC-Fassung von Mafia 3 beschäftigen - mit und ohne 30-Fps-Lock, vor und nach Patch 1.01. Unser Fazit: Entwickler Hangar 13 hat hier mächtig geschlampt!

Darum gibt es noch keine Test-Wertung:

Mafia 3 ist ein umfangreiches Spiel, unser Haupttester bei PC Games hat inzwischen gut 35 Stunden in die Erfüllung von Haupt- und Nebenaufträgen gesteckt - mit der PS4-Fassung. Die PC-Version haben wir am Wochenende weitere zehn Stunden lang gespielt. Doch für ein endgültiges Test-Fazit reicht das noch nicht ganz, die Wertung liefern wir deshalb im Laufe der Woche nach. Auch ein Video-Review mit Gameplay-Szenen von PS4 und PC folgt in Kürze.



PC-Performance bei mauer Grafik

Mafia 3 ist kein guter PC-Port, zumindest auf unseren Testrechnern kam es häufig zu Abstürzen. Auch auf Steam häufen sich entsprechende Meldungen, die Ausfälle kommen unangekündigt und sporadisch, es gibt keine Fehlermeldung und keine Bug-Report. Mafia 3 stürzt einfach ab. Eine Lösung dafür gibt es bislang noch nicht, helfen soll unter Windows 7/8/10 die Deinstallation der beiden Programme Visual C++ 2010 x86 und Visual C++ 2010 x64.

Die PC-Version von Mafia 3 kann richtig schick aussehen, vor allem mit SweetFX. Die meisten Bilder in diesem Artikel nutzen das Reshade-Tool. Quelle: PC Games Aber auch alle die vor den Abstürzen verschont bleiben, haben Grund, sich zu ärgern: Die Mafia 3-Grafik ist nicht mehr zeitgemäß und sieht noch dazu am PC kaum besser aus als auf der PS4. Einstellungsoptionen für Anti-Aliasing, VSync & Co. sind zwar vorhanden, haben aber kaum Einfluss auf die Qualität der Optik. Zwischen minimalen und maximalen Details besteht nur ein geringer Unterschied - und weil das Bild bei geringen Einstellungen sogar schärfer wird, sieht Mafia 3 paradoxerweise auf der Stufe "Niedrig" sogar leicht besser aus!

Der über das Bild gelegte Unschärfefilter ist ohnehin ein unnötiges Übel, er wird durch aggressives temporales Anti-Aliasing in Verbindung mit nicht abschaltbarem Chromatic Abberation erzeugt. Farben wirken ausgewaschen und Details verwaschen unschön. Wer das ändern will, dem hilft auch bei Mafia 3 das SweetFX-Tool. Ein Reshade-Preset von User Nyclix sorgt für natürlichere Farben und größere Schärfe. Die Installation ist einfach, beim Spielen kann jederzeit zwischen Originalzustand und Reshade-Optik hin und her gewechselt werden. Einfluss auf Performance und Absturzhäufigkeit hat das Ganze zudem nicht, weshalb wir den Download empfehlen. Lediglich in Verbindung Mafia 3s fehlerhaftem Beleuchtungssystem kann es vereinzelt zu Problemen und unschönen Darstellungen durch zu helle Lichtverhältnisse kommen.



Mafia 3: SweetFX-Vergleich #1

Neben zuweilen flackendern Schatten und flimmernden Texturen sowie einem merklichen Detail-Popup in der Ferne (besonders beim Autofahren gut am Horizont zu erkennen) kommt es bei Mafia 3 am PC dadurch immer wieder mal zu seltsamen Grafikfehlern - auch nach dem Patch 1.01! Zwar sind die rasant springenden Wolkenschatten Geschichte, dennoch spielten sich während unseres Mafia 3-Tests auch schon solche Szenen auf dem Bildschirm ab:

Seltsamer Bug: Die Lichteffekte von Mafia 3 sind fehleranfällig - hier ohne zugeschaltetes SweetFX. Quelle: PC Games Anderswo sieht die Mafia 3-Spielwelt New Bordeaux dann wieder ganz ansehnlich aus, besonders bei Sonnenuntergang und Regen, wenn Pflastersteine und Straßen vom feuchten Nass benetzt sind. Allerdings übertreibt es Hangar 13 mit den Blendeffekten, teilweise können Held Lincoln Clay und der Spieler die Hand vor Augen nicht sehen, wenn die Kamera direkt Richtung untergehende Sonne ausgerichtet ist.

Die Performance ist derweil seit Patch 1.01 in Ordnung; mit Core i7-4790 @ 3,6 GHz, 16 GB RAM und einer Geforce GTX 980 Ti kamen wir bei einer Auflösung von 1080p und mit allen aktivierten Details auf flüssige 50 Fps mit leichten Einbrüchen bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und großen Feuergefechten. Mit einer Geforce GTX 970, 8 GB RAM und einem Prozessor der Klasse i5 hatten wir schon deutlich größere Schwierigkeiten, auf mehr als 30 Bilder pro Sekunde zu kommen. Für 30 Fps genügt aber bereits eine GTX 770 mit 2 GB Grafikspeicher. Für 60 Fps wird dagegen schon eine Grafikkarte in der Größenordnung einer GTX 1080 nötig.

"Hilfe, ich erblinde!" Stellenweise übertreibt es Mafia 3 mit den Lichteffekten. Quelle: PC Games Mafia 3-Review: Das Schadensmodell der Fahrzeuge ist nicht sonderlich detailliert. Quelle: PC Games Das ist okay, aber angesichts der bescheidenden Grafikqualität von Mafia 3 sind wir von der Performance auch nicht komplett begeistert. Erste Berichte über 720p-Upscaling können wir nicht bestätigen, Mafia 3 läuft in nativer Auflösung. Gerade die CPU wird nur unzureichend ausgelastet, von 16 Threads wurden bei unserem Test nur vier genutzt. Zudem fehlt wie so oft bei PC-Portierungen in der letzten Zeit SLI-Support für mehrere Grafikkarten. Detailliertere Benchmarks findet ihr in Kürze bei PC Games Hardware.

Mafia 3-Review: Macht Spaß, trotz allem

Spielerisch bietet Mafia 3 einen durchweg soliden Mix aus Fahren, Kämpfen und Schleichen, garniert mit einer professionell vertonten, durch aufwändig produzierte Zwischensequenzen stark inszenierten Story. Die Geschichte ist wendungsreich und im späteren Spielverlauf zieht auch der Abwechslungsreichtum der Hauptmissionen nach einem Durchhänger im Mittelteil wieder an. Das sektorenweise Erobern der Metropole New Bordeaux motiviert, weil wir beim Verteilen der Stadtviertel Lincolns drei Verbündete bei Laune halten müssen und niemden bevorzugen dürfen - andernfalls wendet sich der einstige Unterboss von uns ab.

Bei den Missionen wiederholen sich die generellen Abläufe oft. Ausnahme: die Story-Einsätze. Quelle: PC Games Das Missionsdesign überzeugt trotz so mancher Wiederholung - speziell bei den Nebenaufträgen - durch viel Freiheit. Die unterschiedlichen Routen und Vorgehensweisen sind oft gut versteckt; Spieler müssen sich selbst auf die Suche nach einem Schleichpfad zum zu tötenden Boss oder einem geheimen Unterwassertunnel direkt ins Lager der Bösewichter machen. Informanten und Unterbosse lassen sich oft verschonen, dann arbeiten sie künftig für Lincolns Organisation und erhöhen sein Einkommen.

Eine dämliche Design-Entscheidung dagegen: In jedem der neun zu erobernden Stadt-Sektoren müsst ihr mindestens eine Location zwei Mal aufsuchen. Beim ersten Mal erledigt ihr dort einen Helfershelfer des lokalen Mafia-Bosses - nur um danach sogleich an dieselbe Stelle zurückzukehren und den nun dort verweilenden Anführer ebenfalls auszuschalten. Bei dieser billigen Form des Level-Recyclings ändern sich allenfalls die Gegner-Positionen leicht. Ganz schwach!

Verschlossene Türen öffnet ihr in Mafia 3 per Minispiel. Die Steuerung ist unkompliziert. Quelle: PC Games Die Steuerung bereitet uns derweil keine Probleme, trotz vieler (frei belegbarer) Tasten haben wir Lincoln auch mit Maus und Tastatur jederzeit perfekt unter Kontrolle. Stellenweise kann sich der Protagonist etwas träge anfühlen, aber besonders das Zielen mit der Maus gefällt uns am PC sehr gut, weil unheimlich präzise. So sind Kopfschüsse kein Problem. Gamespad-Spieler schalten einfach die mehrstufige Zielhilfe zu, die sich auch komplett abschalten lässt.

Dumm, dümmer, Mafia 3

Mafia 3-Test: Die Gegner-KI lässt sich viel zu einfach in Hinterhalte locken. Quelle: PC Games Was die Gegner-KI anbelangt, hat sich im PC-Test unser erster Eindruck nur noch verstärkt: Die feindlichen Mafiosi neigen dazu, wie aufgescheuchte Hühner durch die Areale zu rennen. Sie bleiben manchmal an Kisten hängen oder verfangen sich in einem endlosen Kreislauf des Hin-und-Her-Laufens. Teilweise zögern sie, auf Protagonist Lincoln zu schießen. Richtig dämlich verhalten sich die Feinde, wenn der Spieler im Schleichmodus agiert. Wer Lincoln geduckt vorgehen lässt, ist viel zu mächtig; per Pfeifen lockt ihr bequem einen Gegner nach dem anderen an und erledigt ihn per Tastendruck im Nahkampf. Das lässt sich teilweise praktisch endlos wiederholen; unser Rekord liegt im Test bei einem Leichenberg von 13-15 abgestochenen Pappkameraden, die im Gänsemarsch zu unserem in Deckung kauernden Charakter angedackelt kamen.

Zwischensequenzen sind handwerklich gut gemacht, Inszenierung und Atmosphäre begeistern. Quelle: PC Games

So hirnrissig die KI auch sein mag und so schwach die Technik: Mafia 3 macht uns trotz allem Spaß. Wir haben das Actionspiel noch nicht ganz durchgespielt, deshalb gibt es hier im Test auch noch keine Wertung - die liefern wir im Lauf der Woche zusammen mit einem Video-Review nach. Fakt ist aber, dass wir uns sehr wohl im virtuellen New Bordeaux fühlen und die Tücken wie die Abstürze am PC zähneknirschend hinnehmen, weil wir mehr von der Geschichte erfahren, weil wir mehr von der ausgezeichneten 60er-Jahre-Atmosphäre in uns aufsaugen wollen. Der Soundtrack ist herausragend und das Fahrmodell sorgt selbst im Arcade-Modus dafür, dass wir immer wieder mit einem kleinen Jauchzer der Freude durch die Kurven schlittern und dabei zusehen, wie das Heck unserer ollen Edelkarosse ausbricht.

Mafia 3 mag ein fehlerbehaftetes Spiel sein - ein Katastrophenspiel ist es aber nicht. Wer mit dem Kauf liebäugelt, sollte sich aber definitiv der Mängel bewusst sein - gerade am PC - und je nach eigener Leidensfähigkeit besser auf Patches warten.



Von Christian Dörre

& Peter Bathge

10.10.2016 um 16:04 Uhr

