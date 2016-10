Mafia 3: Fahrzeug-Lieferung mit Stunt, Bootsunfall und weitere Glitches im Video

Mafia 3 - seit der vergangenen Woche ist der inzwischen dritte Teil der beliebten Gangsterspielserie für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, sorgt dabei aber leider nicht nur für Freudensprünge. Insbesondere Aspekte wie unausgegorene Gegner-KI und technische Fehler sorgen derzeit dafür, dass das Spiel sowohl in unserem Test als auch im allgemeinen Wertungsspiegel eine solide, aber eben nicht rundum gute Figur macht. Zwar gibt es bereits seit einigen Tagen eine gelungene Glitch-Compilation im Video, das Team von Kotaku hat aber noch einmal einige weitere YouTube-Videos zusammengestellt, in denen Spieler diverse Glitches dokumentiert haben. Und siehe da: Für das authentische Mafia-Feeling nicht gerade zuträglich, sorgen einige der technischen Fehler doch durchaus für einen gewissen Unterhaltungsgrad.

YouTuber Ti Dunbar etwa wollte sich gerade voller Enthusiasmus in die frisch gestartete Mission stürzen - sein Auto war jedoch offenbar anderer Meinung. Stellt sich nur die Frage: Glitch im Spiel oder technisches Versagen der Automobilhersteller in New Bordeaux?



Auch SicK BuBBleGumZ hatte Probleme motorisierter Art zu verzeichnen, saß allerdings nicht selbst am Steuer, sondern wollte sich ein Auto an Ort und Stelle liefern lassen. Die offenbar unbeeindruckte KI am Steuer legte dabei einen spektakulären Stunt hin:



Generell sorgt die KI im Spiel offenbar immer wieder für unschöne Momente: Der Herr in folgendem Video (via CreativeCannon) zweifelt wohl an seiner geistigen Gesundheit und tut einen handfesten Schlag mit dem Gewehrkolben als bloße Einbildung ab.



YouTuber KeyLAN wollte eigentlich nur eine Bootstour unternehmen, als ihn ein Unfall und anschließend ein Fehler im Spiel auf einen neuen Ausflug in die Unterwelt von New Bordeaux schickte.



Wie es die Spiegel in Mafia 3 durch die Qualitätskontrolle von Entwickler Hangar 13 geschafft haben, ist ein Rätsel (via Jan Kalný). Hier zieht jedenfalls jeder schneller als sein Spiegelbild:



Und zu guter Letzt: Dieser Fernseher wollte sich offenbar auch durch Pistolenschüsse nicht aus der Ruhe bringen lassen und schlug munter weiter Purzelbäume (via Gigabona)





via Kotaku