Mafia 3: So schön ist New Bordeaux - Ein Spaziergang durch die Stadt

Bei einem Open World Spiel wie Mafia 3 ist es wichtig zu wissen, wie groß die Spielwelt ist. Wie fühlt sie sich an? Für viele Spieler ist dies ein entscheidender Faktor, um zu entscheiden, ob sie ein Spiel kaufen oder nicht.

In Mafia 3 erkundet ihr die fiktive Stadt New Bordeaux, in welche der Held Lincoln Clay zurückkehrt. Um euch einen Einblick zu geben, wie sich diese Stadt anfühlt und was euch dort erwartet, haben wir ein Video produziert. In diesem laufen und fahren wir durch die Straßen, schauen uns verschiedene Orte an, klauen auch mal ein Auto und geraten mit dem einen oder anderen Passanten aneinander. All das wird mit der Musik untermalt, die ihr auch im Spiel zu hören bekommt.

Fast sechs Minuten lang hetzten wir über Straßen und durch Gassen. Dabei präsentieren wir euch New Bordeaux nicht nur bei Tag, sondern auch in der Nacht. Schließlich spielen einige Missionen von Mafia 3 in der Dunkelheit, was sich stark auf die Atmosphäre auswirkt. Im Video zeigen wir euch natürlich nicht die gesamte Stadt, dafür ist sie einfach zu groß. Doch ihr bekommt bestimmt einen guten Einblick in die Größe von New Bordeaux und vielleicht hilft euch dies ja dabei, zu entscheiden, ob ihr die Stadt ab morgen, den 7. Oktober selbst erkunden wollt. Denn an diesem Tag erscheint das Actionspiel Mafia 3 für PC, Xbox One und Playstation 4.

Wie schätzt ihr die Größe von New Bordeaux ein? Ist euch die Stadt groß genug? Wirkt sie belebt genug oder fehlt euch etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.