Mafia 3: ​So beginnt das Abenteuer - Schaut unser Let's Play zum Actionspiel

Man kann die Stunden schon zählen, bis das Abenteuer des Actionspiels Mafia 3 beginnt. Morgen, am 7. Oktober, ist es soweit und jeder kann am PC, auf der Playstation 4 oder der Xbox One loslegen.

Wir haben uns schon in die Geschichte rund um den Vietnam-Veteran Lincoln Clay gestürzt, den es nach New Bordeaux verschlägt. Dort gerät er in zwielichtige Geschäfte und bekommt es mit der Mafia zu tun. Dies führt natürlich zu heftigen Feiergefechten, Verfolgungsjagden und Begegnungen mit den gefährlichen Bossen der Unterwelt. Wollt ihr nicht bis morgen warten, bis ihr diese Geschichte selbst erleben dürft, dann schaut euch unser Let's Play zum Spiel an.

Unser Redakteur Christian Dörre zeigt euch im ersten Video den Einstieg in das Spiel und stürzt sich in die erste großere Mission im sumpfigen Bayou-Fantom-Viertel der zwielichtigen Stadt. Im Video zeigen wir euch vor allem, wie das Gameplay im Spiel abläuft und wie sich die Action anfühlt. So bekommt ihr einen guten Eindruck davon, wie sich Mafia 3 spielt. Vielleicht seid ihr bisher unschlüssig gewesen, ob ihr euch das Actionspiel holen sollt und das Let's Play beantwortet die eine oder andere Frage und hilft euch dabei, eine Kaufentscheidung zu treffen. Weitere Episoden unserer Videoreihe folgen.

Wie sich das für ein Let's Play gehört, lassen wir die Spielszenen nicht unkommentiert, sondern erklären euch, wie was abläuft und was passiert. Hat euch das Lust darauf gemacht, euch das Spiel zu kaufen, dann könnt ihr das ab dem morgigen Freitag tun und euch Mafia 3 für PC, Playstation 4 oder Xbox One zulegen.