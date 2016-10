Mafia 3: So hören sich deutsche und englische Sprache im Vergleich an

Viele Spieler wollen die Geschichte eines Computerspiels lieber in der englischen Version erleben. Oft ist es so, dass die "Originalfassung" mit mehr Aufwand produziert wurde, die Sprecher motivierter klingen und besser ausgewählt sind. Für Mafia 3 hat sich 2k Games große Mühe gegeben, eine möglichst aufwändige deutsche Synchronisation zu erschaffen.

Doch ist das auch gelungen? Wir stellen in unserem Vergleichsvideo die englische und die deutsche Fassung gegenüber. Ihr seht und hört jeweils dieselbe Szene aus dem Spiel - allerdings einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. So bekommt ihr einen direkten Vergleich und könnt sofort hören, was euch besser gefällt.

Was auffällt ist, dass der amerikanische Slang in der Originalversion besser rüberkommt, allerdings bedeutet dies auch, dass man gute Englischkenntnisse haben muss, um alles zu verstehen - alternativ schaltet man Untertitel hinzu, wahlweise sogar auf Deutsch.

Welche Version gefällt euch am besten? Wie findet ihr die deutsche Sprachausgabe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.