Mafia 3: ​Patch 1.03 offenbar mit Grafik-Upgrade & neuen Problemen

Entwickler Hangar 13 hat den Patch 1.03 für die PlayStation-4-Version von Mafia 3 veröffentlicht. Das 137.9MB große Update bringt laut offizieller Patchnotes "generelle Verbesserungen in der Stabilität" - wie diese genau aussehen, lassen der Entwickler und Publisher 2K Games jedoch offen. Abhilfe schaffen da glücklicherweise einige Spieler selbst: Auf Reddit haben diese einige der Veränderungen mit der Community geteilt, die Patch 1.03 offenbar ins Spiel gebracht hat. So soll die Grafik mitunter stark verbessert worden sein, unter anderem sollen Elemente wie Autoscheinwerfer sowie Wasser- und Lichteffekte nun besser aussehen, als vor dem Patch. Auch Probleme mit Reflexionen auf Autos sollen teilweise, wenn auch nicht vollständig behoben worden sein.

So weit, so gut - unglücklicherweise berichten einige Spieler auch von übergangenen Unzulänglichkeiten im Gameplay oder gar völlig neuen Problemen, die mit Patch 1.03 eingeführt worden sein sollen. Nutzer killer9mm etwa berichtet von einer starken Eingabeverzögerung in der Steuerung von Protagonist Lincoln, die vor dem Patch noch nicht da gewesen sein soll und sich nun insbesondere beim Zielen und Bewegen der Kamera äußern soll. Nutzer dteeban sind derweil Probleme in der Nebenmission "IRA Don't Ask" aufgefallen - ob diese jedoch aus dem frisch veröffentlichten Patch resultieren, oder schon vorher im Spiel waren, ist unklar. Generell sollten alle von Spielern berichteten Änderungen vorsichtig gehandelt werden, bis der Entwickler sich offiziell zu Patch 1.03 äußert. Sobald er das tut, erfahrt ihr dies wie gewohnt über unsere umfangreiche Themenseite zu Mafia 3.

via Gamepur