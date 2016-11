Mafia 3 war nach The Division und No Man's Sky für viele Spieler eine der größten Enttäuschungen des Videospiel-Jahres 2016. Doch für Publisher Take-Two und dessen CEO Strauss Zelnick hätte das Gangster-Actionspiel kaum besser laufen können. Alles, was gegen solch eine Einschätzung spricht, wie die für ein AAA-Spiel vergleichsweise niedrigen Test-Wertungen der Fachpresse, bezeichnet Zelnick im Gespräch mit Investoren als "eine seltsame Anomalie". Und weiter: "Die Wertungen waren niedriger als wir es gern gesehen hätten. Aber es gibt auch eine Menge ausgezeichneter Tests. Ich glaube, die bedeutendsten Tester haben es [Mafia 3, Anm. d. Red.] wirklich geliebt und verstanden, was wir damit bezwecken in Sachen Story, Design, Charaktere und aufregender Perspektive. [Das] ist wirklich unerreicht auf dem Markt. Ich glaube, wir und unsere Mitbewerber bemerken gerade einige Anomalien im Review-System, aber wir akzeptieren sie wie sie sind und streiten uns deswegen nicht."

Eine dieser "Anomalien" wurde übrigens von Take-Two selbst herbeigeführt: Das Unternehmen hielt Mafia 3-Testmuster bis unmittelbar vor Release zurück, weshalb beim Verkaufsstart keine Wertungen von Fachmagazinen existierten. Wohl auch deshalb sicherte sich das Actionspiel mit 4,5 Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche nach Release den Titel des bis dato am schnellsten verkauften 2K-Spiels. Wegen katastrophaler PC-Technik, langweiliger Missionen und toter Open-World-Kulisse schwankten die internationelen Test-Wertungen zwischen 50 und 70 von möglichen 100 Punkten. Unser Test kam am Ende gar nur auf eine Wertung von 58 (PC) beziehungsweise 66 (Xbox One) und 68 Punkte (PS4) .

Kürzlich erhob ein Ex-Mitarbeiter von Bioshock Irrational Games Vorwürfe, dass 2K Games bei vielen Spielen der Firma auf schädliche Weise Einfluss ausgeübt habe. Derweil schließt CEO Strauss Zelnick für die Zukunft weitere Remaster-Versionen bekannter 2K-Marken nicht aus.

Quelle: Gamespot