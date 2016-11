Als Mafia 3 Anfang Oktober in den Handel kam, wurde es nicht gerade mit Lob überhäuft: Insbesondere technische Mängel sorgten dafür, dass es von der Kritik mit gemischten Wertungen bedacht wurde. Möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass Publisher 2K Games im Vorfeld keine Testmuster an die Presse verschickte, hat sich das Spiel aber trotzdem wie geschnitten Brot verkauft: Rund 4,5 Millionen Exemplare will der Publisher allein in der ersten Woche nach Veröffentlichung ausgeliefert haben - ein Rekord für 2K Games, wie aus dem jüngsten Geschäftsberichts des Konzerns hervorgeht. Die Zahl beinhaltet aber nicht nur Verkäufe (digitale eingeschlossen), sondern auch an Händler ausgelieferte Exemplare - es handelt sich also vermutlich nicht um komplett an Endkonsumenten verkaufte Spiele. Trotzdem überholte Mafia 3 damit in besagtem Zeitraum andere populäre 2K-Spiele wie Borderlands, NBA 2K und BioShock.

Das eigentlich Beachtliche dabei hebt die Washington Post in ihrem Artikel hervor - die Tatsache, dass Mafia 3 einen solchen Erfolg auf dem Spielemarkt für sich verbuchen konnte, obwohl sein Protagonist dem so oft gesehenen, typischen Videospielhelden widerspricht: "In einer Industrie, die oft dafür kritisiert wird, den Prototyp des weißen, männlichen Protagonisten zu befeuern, ragt Mafia-3-Protagonist Lincoln Clay heraus. Es gab schon andere Charaktere und Protagonisten gemischter Rassen in Videospielen. Aber Hangar 13 hat Lincoln, der sich auf einem Rachefeldzug gegen die italienisch-amerikanische Mafia befindet, die seine eigene Kriminalfamilie getötet hat, so in den Vordergrund einer großen Marke gesetzt, dass seine Herkunft einen essenziellen Teil seines Charakters ausmacht." Für weitere Informationen zu Mafia 3 besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Via Polygon, 4Players, Washington Post