Mafia 3: ​Eine Bootsfahrt, die ist lustig... Teil 2 unseres Let's Plays

Und weiter geht das Abenteuer von Lincoln Clay in der Stadt New Bordeaux! Nachdem wir euch in unserem ersten Let's Play in das Gameplay und die erste Mission eingeführt haben, steht nun ein weiteres Abenteuer an.

Lincoln Clay trifft einige alte Freunde wieder und wird sogleich in ein halsbrecherisches Abenteuer verstrickt. Dieses findet auf dem Wasser statt. Eine heiße Verfolgungsjagd mit einem Boot steht an. Dabei rauscht man durch einen Tunnel, was es schwer macht, zu manövrieren und den Schüssen der Verfolger auszuweichen. Doch das Licht am Ende des Tunnels führt zu einer weiteren Zwischensequenz, welche die Story vorantreibt und schon das nächste Abenteuer einläutet.

Wie ihr am Let's Play sehen könnt, ist Mafia 3 ein sehr storylastiges Spiel geworden. Die Actionszenen wechseln sich mit Augenblicken ab, in denen die Charaktere in den Vordergrund rücken und weiter ausgebaut werden. Man möchte immer wissen, wie es weitergeht und welche Herausforderung als nächstes auf Lincoln Clay wartet.

Natürlich setzen wir unsere Let's Play Reihe zu Mafia 3 weiter fort. Wollt ihr selbst das Abenteuer erleben, dann könnt ihr euch das Spiel ab morgen, den 7. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4 zulegen.