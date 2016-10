Mafia 3: Erlebt die ersten 30 Minuten der Story im Video

Viele Fans des Actionspiels Mafia 3 starren schon voller Ungeduld auf die Uhr. Nur noch wenige Stunden, dann beginnt das Abenteuer!

Vielleicht wollt ihr euch aber jetzt schon darauf einstellen, etwas vorglühen sozusagen. Dann haben wir etwas für euch - und zwar die ersten 30 Minuten der Story rund um Lincoln Clay, der in seine Heimatstadt New Bordeaux zurückkehrt und dort in dubiose Geschäfte mit der Mafia verstrickt wird. Das Video zeigt euch nicht nur den Beginn des Spiels, sondern ihr erfahrt überdies, wie sich die deutsche Sprachausgabe anhört.

Ihr seht die ersten Actionszenen und Autofahrten sowie Zwischensequenzen, in denen ihr den Helden Lincoln Clay näher kennen lernt. So bekommt ihr vorab ein Gefühl für das Spiel, die Helden und die Geschichte.

Das Video wird von uns nicht kommentiert, sodass ihr euch voll auf die Story und die Action konzentrieren könnt. Auf diese Weise erhaltet ihr schon jetzt - vor dem Start des eigentlichen Spiels - ein Stückchen Mafia 3, das ihr in aller Ruhe erleben könnt. Dann dürft ihr euch ab morgen, den 7. Oktober selbst in das Abenteuer stürzen, denn dann erscheint das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One.