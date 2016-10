Mafia 3: ​Unterstützung für Playstation 4 Pro bestätigt

Mafia 3 erscheint am morgigen Freitag, den 7. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One. Doch wie sieht es aus, wenn am 10. November die Playstation 4 Pro auf den Markt kommt?

Haden Blackman ist Studiochef und Creative Director beim Entwicklerstudio Hangar 13. Nun, kurz vor der Veröffentlichung von Mafia 3 äußerte er sich zu einer möglichen Unterstützung der PS4 Pro. Er meinte, dass das Team aktuell an einem Update arbeitet, welches die Rechenpower der neuen Konsole ausnutzen soll. Das Update wird direkt zum Start der Playstation 4 Pro bereit stehen.

Allerdings ging Blackman nicht auf Details ein. Es ist also nicht sicher, ob Mafia 3 auf der PS4 Pro 4K-Auflösung und HDR-Support bieten wird. Doch das wäre eigentlich nur logisch. Blackman erwähnte nur grafische Verbesserungen. Eventuell nähert man sich mehr an die Optik der PC-Fassung an. Doch 4K und HDR sind natürlich nicht auszuschließen.

Näheres wird man wohl erfahren, wenn der Release der Playstation 4 Pro kurz bevor steht. Bis dahin kann man Mafia 3 ab morgen erstmal auf der regulären Playstation 4 genießen - und natürlich auch am PC und auf der Xbox One.

Quelle: Gamepur