Mafia 3: Analyst zufolge soll sich das Actionspiel über 3 Millionen mal verkauft haben

Mafia 3 musste nach Release viel Kritik einstecken. Obwohl die Story spannend ist, werden unter anderem die Zwischenmissionen, die Grafik und die recht leere Spielwelt kritisiert.

Dennoch verkauft sich das Actionspiel offenbar ziemlich gut. Der Brancheninsider und Analyst AstronautClaire geht davon aus, dass sich Mafia 3 mindestens 3 Millionen mal weltweit verkauft hat. Denn alleine über Steam würden das Spiel mehr als 300.000 Spieler besitzen. Diesen Zahlen legt der das Tool Steamspy zugrunde. Allerdings zeigen sich die Bewertungen der Steam-User sehr durchwachsen. Die Gesamtwertung ist "Ausgeglichen", was heißt, dass nur etwa die Hälfte der User eine positive Bewertung abgegeben hat.

Ebenfalls über Twitter erklärte der Analyst Daniel "ZhugeEX" Ahmad, dass Mafia 3 den besten Launch der gesamten Serie hinlegen konnte. Mit den Verkaufszahlen des Spiels können sich Publisher Take Two und das Entwicklerstudio Hangar 13 also zufrieden zeigen. Mit der Kritik eher nicht.

Quelle: Twitter