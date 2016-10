Mafia 3: Weitere Patches in Arbeit - Anpassung des Outfits in Kürze möglich

Die Entwickler von Hangar 13 arbeiten an neuen Patches für Mafia 3. Über ihren Twitter-Kanal bestätigen sie, dass sie derzeit mit Hochdruck an neuen Updates für die seit 7. Oktober im Handel erhältliche Open-World-Action werkeln. "Für Mafia 3 befinden sich Verbesserungen in Arbeit", teilen sie mit und ergänzen, dass es in Kürze weitere Einzelheiten zu den einzelnen Optimierungen geben soll. Im Rahmen dessen wollen sie auch einen Download-Termin für den neuen Mafia 3-Patch kommunizieren. Nähere Details nannten sie bislang nicht. Immerhin gab Hangar 13 auf die Frage eines Spielers bekannt, dass die Entwickler an einer Möglichkeit zur Anpassung des Charakteroutfits arbeiten. Lincoln Clay kann demnach in Kürze seine Klamotten wechseln.

Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere umfangreiche Themenseite zu Mafia 3 im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. Mafia 3 kam am 7. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Handel. Ob sich ein Kauf lohnt, lest ihr in unserem ausführlichen Mafia 3-Test. Redakteur Christian Dörre schreibt: "Mafia 3 ist eigentlich ein gutes Spiel, das mit cleverem Stortelling, einprägsamen Charakteren und richtig dichter Atmosphäre überzeugt. Es ist aber unfertig auf den Markt geworfen worden. Ohne die technischen Mängel wäre es auch kein Meisterwerk, denn dafür ist das Missionsdesign schlicht zu unkreativ und die Stadt viel zu leer, aber normalerweise würde sich das Spiel wohl irgendwo zwischen einer mittleren bis hohen 70er-Bewertung wiederfinden."

Quelle: Gamepur