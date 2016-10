Mafia 3: ​"Vergeltung" - Atmosphärischer Trailer zum morgigen Release

Einen Tag vor Release hat Take-Two Interactive heute den offiziellen Launch-Trailer zu Mafia 3 veröffentlicht. Der Clip trägt den passenden Titel "Vergeltung" (oder "Revenge" im Original). Denn genau darum geht es in dem von Hangar 13 produzierten Action-Adventure. Protagonist Lincoln Clay befindet sich auf seinem ganz persönlichen Rachefeldzug gegen die Italo-Mafia im fiktiven New Bordeaux der 1960er Jahre. Auch mit Rassismus hat der farbige Vietnamveteran zu kämpfen. Immerhin hat er einige Verbündete, die bedingungslos zu ihm stehen, darunter auch Vito Scaletta, Lincolns Pendant aus Mafia 2.

Mafia 3 erscheint, wie bereits erwähnt, am 7. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Wer sich noch den Preorder-DLC "Familien-Rabatt" mit zusätzlichen Fahrzeuge und Waffen sichern will, sollte also umgehend vorbestellen. Mafia 3 ist als Standard Edition, Deluxe Edition (inklusive Season-Pass) und als aufwendige Collector's Edition mit weiteren Extras erhältlich. Über etwaige Schnitte müsst ihr euch keine Gedanken machen. Mafia 3 erscheint uncut und ab 18 Jahren. Mit einem Test ist allerdings erst in der kommenden Woche zu rechnen. Take-Two stellt vor Veröffentlichung keine Rezensionsexemplare zur Verfügung. Weitere Infos, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Mafia 3.