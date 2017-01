Mafia 3: Heimliches Update mit Optimierungen für Sonys PS4 Pro

Wie DigitalFoundry berichtet, hat Mafia 3 in aller Heimlichkeit einige Optimierungen für die PS4 Pro verpasst bekommen. Die Grafik wird auf der potenteren Hardwarevariante in nativen 2.560x1.440 Bildpunkten gerendert und gegebenenfalls hochskaliert (bei Darstellung auf einem 4K-Fernseher) beziehungsweise downgesampelt (auf einem Full-HD-TV), anstatt lediglich in 1920x1080 wie auf der Standard-PS4. Außerdem wurden die Qualität der Schatten in dunklen Szenen und des Motion-Blur-Effekts verbessert. Durch zugeschaltetem V-Sync soll Tearing ebenfalls der Vergangenheit angehören.

Doch auch negative Aspekte soll es geben. So soll Mafia 3 auf der PS4 Pro überraschenderweise von stärkeren Framedrops (rapider Abfall der Bildrate) betroffen sein als auf der Standard-PS4. Alle hier aufgezählten Angaben stammen von DigitalFoundry. Weder Publisher Take 2 Interactive noch Entwickler Hangar 13 haben sich zum PS4-Pro-Update für Mafia 3 geäußert. Sehr wahrscheinlich waren die Änderungen bereits Bestandteil von Patch 1.05, der vor etwas mehr als zwei Wochen mitsamt dem "Custom Rides and Racing"-DLC veröffentlicht wurde. Ganz sicher ist das aber nicht. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Mafia 3.

Quelle: DigitalFoundry