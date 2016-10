Vor ein paar Tagen ließ eine Meldung Spieler hellhörig werden: Keine Vorab-Testmuster für die Presse! Solche Dinge verhießen in der Vergangenheit oftmals nichts Gutes und viele interessierte Zocker mutmaßten schon, ob Mafia 3 nicht vielleicht eine Bug-verseuchte Katastrophe wird. Statt erst am heutigen Release-Tag erhielten wir dann doch "schon" gestern Vormittag die Testversionen. Für einen Test ist es somit natürlich noch viel zu früh, doch wir möchten euch zumindest schon mal pünktlich zum Erscheinungstag unsere ersten Eindrücke schildern. Den richtigen Test findet ihr Anfang bis Mitte nächster Woche auf unserer Seite. (Unsere Ersteindrücke beziehen sich auf die Konsolenversionen. Ab heute testen wir auch die PC-Fassung auf Herz und Nieren.)



Toller Einstieg

Über die Hintergrundstory von Hauptcharakter Lincoln Clay und seine Rachegelüste bezüglich der italienischen Mafia berichteten wir bereits ausführlich, weshalb wir das jetzt nicht nochmal groß aufrollen in diesem Artikel. Viel interessanter ist, wie die Geschichte erzählt wird. Die Entwickler benutzen eine Art Dokumentationsstil, bei dem Zeitzeugen befragt und Ausschnitte aus Gerichtsverhandlungen hinsichtlich der Geschehnisse in New Bordeaux gezeigt werden. Natürlich ist es an sich nicht neu, eine Rückblende zu spielen, doch die Präsentation ist richtig gelungen. Mafia 3 nutzt die Erzähltechnik des sogenannten Foreshadowing. Ihr seht Zeitzeugen-Interviews, die auf irgendetwas hindeuten und spielt schließlich die Szene, in der letztendlich klar wird, was sie meinten.

Wie bei vielen Open-World-Spielen ist auch der Anfang von Mafia 3 noch ein wenig enger gesteckt. Bevor sich die Welt von New Bordeaux richtig öffnet, erfüllt man kleinere Missionen, bei denen man oftmals direkt abgesetzt wird und einem per Tutorial die Spielelemente näher gebracht werden. Zudem nimmt sich das Spiel die Zeit, wichtige Charaktere einzuführen und deren Beziehung zum Hauptcharakter deutlich zu machen. So wird die Motivation von Lincoln Clay direkt greifbar gemacht. Die Zwischensequenzen sind filmreif inszeniert und überzeugen oftmals mit unterhaltsamen Dialogen. Die deutsche Synchro ist meistens ganz gut, hat aber auch ein paar Aussetzer, welche die Atmosphäre etwas trüben.

Maues Missionsdesign

Mafia 3 glänzt mit toller Atmosphäre, die Technik ist aber eher mau. Den Test gibt es nächste Woche. Quelle: Take Two Die Missionen lassen zum bisherigen Zeitpunkt ein wenig Abwechslung vermissen und laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Wir betreten ein Gebiet, in dem sich jede Menge Gegner tummeln, und müssen dort etwas klauen/eine Zielperson ausschalten/jemanden befragen. Schön ist, dass wir uns jederzeit aussuchen dürfen, ob wir lieber schleichend oder ballernd das Areal säubern. Allerdings werden beide Vorgehensweisen von der teils miserablen KI der Feinde überschattet.

Spielt ihr den um sich schießenden Rambo, laufen die Kameraden schon mal gerne mitten in den Kugelhagel. Das Schleichen wiederum ist viel zu übermächtig, da der Erkennungsradius der Mafiosi viel zu gering ist. Vor allem das Pfeifen, mit dem ihr arglose Wachposten anlocken könnt, entpuppte sich als Allzweckwaffe. Die künstliche Intelligenz ist einfach nicht zeitgemäß und braucht dringend einen Patch.

Update benötigt

Apropos Patch: Auch in technischer Hinsicht besteht Verbesserungsbedarf. Die Texturen sind oftmals arg matschig, bei Autofahrten kommt es gerne zu kleinen Rucklern und einige Objekte in der Umgebung, wie Bäume oder Büsche, sehen aus wie wiederverwendete Assets aus der letzten Konsolengeneration. Auch nervige Pop-Ups bemerkten wir immer wieder. Klar, selbst Open-World-genre-Primus GTA 5 hat damit zu kämpfen, doch halten sich die aufploppenden Objekte dort zumindest im Hintergrund, bei Mafia 3 hingegen werden sie sogar zum plötzlichen Hindernis.

Mafia 3 glänzt mit toller Atmosphäre, die Technik ist aber eher mau. Den Test gibt es nächste Woche. Quelle: 2k Games In einer Nebenmission für die Verbündete Cassandra führen wir mit einem Motorboot einen Kanal entlang. Vor uns freie Fahrt. Doch plötzlich ploppt aus dem Nichts eine riesige Pumpstation direkt vor uns auf, in die wir reincrashen. Da war wohl der einzige Zeitpunkt, an dem wir uns mal über das kaum vorhandene Schadensmodell der Boliden freuten. Noch viel nerviger sind allerdings die arg verbuggten Lichteffekte. Teilweise werden Schatten nicht richtig berechnet, sodass es auf einmal vollkommen dunkel ist. An anderen Stellen wird die Lichtreflektion der Sonne auf der Straße falsch dargestellt, sodass es viel zu hell ist und man kurzzeitig fast gar nichts mehr sehen kann. Auch hier muss dringend ein Patch her.

Sagenhafte Atmosphäre

Die Technikaussetzer sind besonders schade, da sie die sonst super eingefangene Atmosphäre runterziehen. Die verschiedenen Stadtteile, Gebäude, Autos und Kleidung der Passanten sind klasse gestaltet und fangen den Flair der Swinging Sixties hervorragend ein. Vor allem der Soundtrack ist absolut überragend. Ob man sich nun in sein Muscle Car schwingt und das Radio aufdreht oder einen Laden betritt, überall wird man von bekannten Songs aus dieser Zeit begrüßt. Großartig!

Habt ihr Mafia 3 schon gekauft und gespielt? Was sind eure bisherigen Eindrücke zum Spiel? Schreibt es uns in den Kommentaren.