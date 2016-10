Mafia 3: Erster Test mit Wertung von Forbes - Open World kritisiert   

2K Games rückte vor dem Release keine Testmuster zu Mafia 3 raus. Auf Grundlage dessen entschieden viele Fachmedien, darunter auch PC Games, zum Erscheinungstermin lediglich Ersteindrücke aus dem Gangster-Drama wiederzugeben. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat indes einen vollständigen Mafia 3 Test mitsamt finaler Spielspaßwertung veröffentlicht. Der verantwortlicher Autor des Reviews gibt dem Actionspiel 8,1 von 10 möglichen Punkten. Damit ist Mafia 3 laut dem Forbes zugrunde liegenden Wertungsschema ein "exzellentes Spiel mit einigen kleineren Makeln."

Was das für Makel sind, ist im Test nachzulesen. So beklagt der Forbes-Redakteur die Open World in Mafia 3 als Schwachpunkt. "Die ersten Missionen fühlen sich nicht so sehr nach einem Open-World-Abenteuer an. Die Action ist zielgerichtet und die Missionen und Aufgaben klar vorgegeben. Um ehrlich zu sein, das ist der Punkt, an dem das Spiel am besten ist. Die gewaltige, weitläufige Spielwelt von New Bordeaux war für das Entwicklerstudio ein großes Unterfangen, aber wenn du erst einmal in der Story fortgeschritten bist und mehr in der Stadt unternehmen kannst, wirft das das Spiel teilweise aus der Bahn."

Lobende Worte findet der Autor des Mafia 3 Tests ausgerechnet für die Grafik. Dabei steht die technische Umsetzung seit Release in der Kritik. Einige Fans gehen sogar soweit und behaupten, dass der sechs Jahre alte Vorgänger Mafia 2 kaum schlechter aussieht. Zitat aus dem Forbes Review: "Mafia 3 ist ein wunderschönes Spiel. Das Charakter-Design, die Gesichtsanimationen, die Gesten, die Beleuchtung, Texturen und der allgemeine Stil sind auf einem anderen Level." Seine Aussage könnte sich womöglich primär auf die kinoreif inszenierten Zwischensequenzen beziehen. Denn er vergleicht jene später im Artikel mit dem Story-Modus von FIFA 17.

Das komplette Review findet ihr unter der Quelle. Unser Mafia 3 Test befindet sich noch in Arbeit und wird in Kürze auf unserer Webseite nachzulesen sein.

Quelle: Forbes