Mafia 3: ​Release-Termin und weitere Infos zum "Faster, Baby!"-DLC

Take-Two Interactive und Hangar 13 haben heute weitere Details zu Faster, Baby!, dem ersten Season-Pass-DLC für Mafia 3, bekannt gegeben. Unter anderem wurde auch der Release-Termin genannt. Die Erweiterung erscheint demnach am 28. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Das Hauptspiel wird natürlich vorausgesetzt. Der Einzelpreis wurde hingegen noch nicht verraten. Naheliegend wäre ein Betrag von circa 10 Euro, oder etwas mehr. Für den Season-Pass, der Zugriff auf insgesamt drei DLCs gewährleistet, werden nämlich knapp 30 Euro fällig.

Nun zum Inhalt von Faster, Baby!: Der Mafia-3-DLC enthält zunächst zwei neue Outfits, zwei neue Autos, Näherungsminen als neuen Explosivstoff und Herbalism als neue Aktivität. Wohl wichtigster Bestandteil ist aber die neue Storyline. In Faster, Bayb! legt sich Lincoln gemeinsam mit seiner Verflossenen Roxy Laveau mit einem korrupten Sheriff an, der im Umland von New Bordeaux Bürgerrechtsaktivisten terrorisiert.

Unterhalb könnt ihr euch den Inside-Look-Trailer zu Faster, Baby! ansehen, der auch einige Spielszenen beinhaltet. Für Mai (Stones Unturned) beziehungsweise Juli (Sign of the Times) sind die Season-Pass 2 und 3 geplant. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mafia 3.